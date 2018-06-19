ООО Домкор Строй
Общая информация
ООО «Домкор Строй» (ранее ООО «СМТ ДСК») оказывает услуги в области строительства.
30 июня 2008 года создано ООО «Строительно-монтажный трест Домостроительного комбината» (ООО «СМТ ДСК»). Это время, совпавшее с экономическим подъемом в республике и стране в целом, стало временем становления предприятия – велось формирование основных отделов и служб для организации эффективной работы. С 1 июля 2009 года Трест стал самостоятельно заключать договора генподряда с ООО «Жилищная инвестиционная компания», НО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ», ООО «Главинвестпроектстрой».
11 октября 2013 года ООО «СМТ ДСК», войдя в состав крупного строительного холдинга Республики Татарстан «ДОМКОР» переименовано в ООО «Домкор Строй».
Компания ведет строительство объектов по всей Республике Татарстан и является участником строительства жилья, возводимого по Программе социальной ипотеки в Казани, Набережных Челнах, Елабуге, Нижнекамске, Менделеевске, Агрызе.
Генеральный директор — Сайфутдинов Рашид Адельшеевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: г. Набережные Челны, ул. Ак. Рубаненко, д. 4 (Новый город, 1/06), а/я 139
- Телефон: (8552) 46-50-50
- Email: stroy@domkor.com
- Сайт: www.domkor-stroy.com
Дата последнего обновления: 19.06.2018