ООО Домкор Строй

Общая информация

ООО «Домкор Строй» (ранее ООО «СМТ ДСК») оказывает услуги в области строительства.

30 июня 2008 года создано ООО «Строительно-монтажный трест Домостроительного комбината» (ООО «СМТ ДСК»). Это время, совпавшее с экономическим подъемом в республике и стране в целом, стало временем становления предприятия – велось формирование основных отделов и служб для организации эффективной работы. С 1 июля 2009 года Трест стал самостоятельно заключать договора генподряда с ООО «Жилищная инвестиционная компания», НО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ», ООО «Главинвестпроектстрой».

11 октября 2013 года ООО «СМТ ДСК», войдя в состав крупного строительного холдинга Республики Татарстан «ДОМКОР» переименовано в ООО «Домкор Строй».

Компания ведет строительство объектов по всей Республике Татарстан и является участником строительства жилья, возводимого по Программе социальной ипотеки в Казани, Набережных Челнах, Елабуге, Нижнекамске, Менделеевске, Агрызе.

Генеральный директор — Сайфутдинов Рашид Адельшеевич



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