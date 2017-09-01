Управление гражданской защиты Исполкома Казани
Общая информация
Управление гражданской защиты Испольнительного комитета г. Казани координирует деятельность структуры исполнительного комитета муниципального образования г. Казани в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Руководитель - Тимурханов Фердинанд Мазитович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казань, ул. К.Маркса, 71а
- Телефон: (843) 264-28-20
- Email: ferdinand.timurhanov@tatar.ru
- Сайт: http://www.kzn.ru/old/page133.htm
Дата последнего обновления: 01.09.2017