МКУ Управление гражданской защиты Исполнительного комитета г. Казани
Гос. ведомства, Муниципальная власть
Общая информация
Начальник — Чанкин Сергей Хайдарович.
Управление гражданской защиты Испольнительного комитета г. Казани координирует деятельность структуры исполнительного комитета муниципального образования г. Казани в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 71А
- Телефон: (843) 223-23-31
- Email: UGZ.Kazan@tatar.ru
- Сайт: www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-grazhdanskoy-zashchity/
Дата последнего обновления: 19.08.2026