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МКУ Управление гражданской защиты Исполнительного комитета г. Казани

Гос. ведомства, Муниципальная власть

Общая информация

НачальникЧанкин Сергей Хайдарович.

Управление гражданской защиты Испольнительного комитета г. Казани координирует деятельность структуры исполнительного комитета муниципального образования г. Казани в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 71А
  • Телефон: (843) 223-23-31
  • Email: UGZ.Kazan@tatar.ru
  • Сайт: www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-grazhdanskoy-zashchity/

Дата последнего обновления: 19.08.2026

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