Тимурханов Фердинанд Мазитович

Общая информация

Родился 18 апреля 1956 года в д. Кунгер Арского района ТАССР.

Образование:

1979 год — Казанский авиационный институт

1989 год — Военная академия им. Ф.Э.Дзержинского

Трудовая деятельность:



В 1980 — 1981 гг. — инженер Казанского аэропорта.

В 1981 — 1985 гг. — начальник расчета войсковой части 40222, 05203, г. Йошкар-Ола, ПриВО.

В 1989 — 1992 гг. — командир группы войсковой части 11981 н.п.Татищево-5 Саратовской области.

В 1992 — 1996 гг. — заместитель командира войсковой части 11981 н.п.Татищево-5 Саратовской области.

В 1996 — 1997 гг. — начальник штаба по делам ГО и ЧС — заместитель начальника ГО г. Бугульмы РТ.

В 1997 — 2004 гг. — начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Бугульмы Министерства по делам ГО и ЧС РТ.

В 2004 — 2006 гг. — начальник управления по г. Казани Главного управления МЧС России по РТ.

С 2006 г. — начальник Управления гражданской защиты исполнительного комитета г. Казани.

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