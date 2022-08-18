Гендиректор «Бахетле» Муслима Латыпова стала почетным гражданином Казани
Генеральному директору ООО «Бахетле», депутату Государственного совета РТ шестого созыва Муслиме Латыповой присвоили звание почетного гражданина Казани. Такое решение приняли сегодня депутаты Казгордумы на внеочередной XVI сессии.
Кандидатуру почетного гражданина на рассмотрение внесла депутат Людмила Андреева. Она отметила, что Латыпова внесла большой вклад в развитие Казани, развитие пищевой отрасли и торговли.
Латыпова содействовала успешному проведению в 2013 году в столице Татарстана Универсиады. Впоследствии наследие Всемирных летних игр повлияло на развитие системы школьного питания в городе.
Депутаты Казгордумы поддержали предложенную кандидатуру и приняли решение присвоить звание «Почетный гражданин Казани» Муслиме Латыповой, сообщается на сайте мэрии города.
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