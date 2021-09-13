В Казани отремонтируют шахты лифтов и установят 17 подъемников в надземных переходах

Фото: Мария Горожанинова (архив)

В Казани капитально отремонтируют шахты лифтов и установят подъемники в надземных переходах. На разработку проектно-сметной документации для этих целей готовы выделить 8 млн 125 тыс. рублей.

Тендер на выполнение работ опубликован на портале госзакупок. Заказчиком выступает Комитет внешнего благоустройства Казани. Основанием для проектирования указано постановление исполкома города.

Ремонт шахт и установку 17 подъемников планируется провести в надземных переходах по следующим адресам:

Оренбургский тракт, напротив РКБ (два подъемника);

Проспект Ямашева — остановка «Ветеринарная академия» (два подъемника);

ул. Павлюхина — ул. Халева (три подъемника);

Пр. Победы — ул. Академика Глушко (два подъемника);

Ул. Академика Сахарова — ул. Х. Бигичева, через ул. Академика Сахарова (два подъемника);

Горьковское шоссе — ул. Восстания, в районе остановки «Ул. Горьковское шоссе» (два подъемника);

Остановка «Можайского» по ул. Горьковское шоссе (два подъемника);

Ул. Ф. Амирхана — ул. Четаева (два подъемника).

Подрядчик должен приступить к работам с момента заключения контракта и завершить до 31 марта 2022 года. От него требуется выполнить инженерно-геологические изыскания, проектные работы и получить положительное заключение госэкспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

В прошлом году коллегия Верховного суда обязала исполком Казани вернуть лифты в надземные переходы на улицах Карбышева и Комарова. Их оборудовали подъемниками для людей с ограниченными возможностями здоровья еще к Универсиаде 2013 года. Однако за долгое время лифты так и не ввели в эксплуатацию. После нескольких разгромов вандалов власти демонтировали их как ненужные.

Кроме того, сообщалось в 2020 году, в Казани реконструируют десять лифтов в надземных пешеходных переходах. В ходе этих работ в лифтах оборудуют систему дистанционного контроля доступа для того, чтобы не пускать в лифт хулиганов и вандалов.

Татьяна Демина