В новые лифты в переходах Казани не будут пускать хулиганов и вандалов

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В 2020 году в Казани реконструируют десять лифтов в надземных пешеходных переходах. В ходе этих работ в лифтах оборудуют систему дистанционного контроля доступа для того, чтобы не пускать в лифт хулиганов и вандалов.

— Пользователь нажимает на кнопку вызова, после чего сам отображается на экране диспетчера, который видит, например, инвалида или маму с коляской. Если диспетчер обнаружил, что, допустим, молодые люди совершают хулиганские действия, он может заблокировать им доступ в подъемник, — рассказали «Реальному времени» в мэрии города.

Также в мэрии добавили, что такая система контроля уже работает в подземном пешеходном переходе на площади Тукая.