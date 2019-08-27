В Казани восстановят работу лифтов в пешеходных переходах

На ремонт подъемников выделили 23,45 млн руб., а запустить обещают к 1 января 2020 года

Фото: Мария Горожанинова

За 23,45 млн рублей отремонтирует Комитет внешнего благоустройства Казани 10 подъемников в шести надземных и подземных пешеходных переходах города. Объявлены два открытых конкурса — на производство работ и осуществление технического надзора за ними, выбор подрядчика завершится 23 сентября. Срок выполнения работ — 31 декабря 2019-го. О сложностях содержания подъемников в переходах, причинах простоя и планах горисполкома по обеспечению доступности казанских переходов для маломобильных групп населения — в материале «Реального времени».

Четыре миллиона на один переход



Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе исполкома Казани, решение о проведении работ по ремонту подъемников было принято «в связи с необходимостью восстановления работы лифтов».

Объявление об открытом конкурсе на ремонт 10 подъемных платформ пешеходных подземных и надземных переходов Казани в 2019 году было опубликовано на сайте госзакупок 22 августа. Согласно ему, подлежащие ремонту объекты расположены в шести переходах — через проспект Амирхана на улице Лаврентьева, проспект Победы на улицах Чишмяле, Сахарова и Файзи, проспект Универсиады (в Аметьево) и проспект Ямашева на улице Короленко. Начальная стоимость контракта — 23,165 млн рублей.

Еще один конкурс был объявлен также 22 августа на осуществление строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по ремонту подъемных платформ. Первоначальная стоимость этих работ оценивается в 290 тыс. рублей, итоги конкурса объявят 5 сентября.

Таким образом, в среднем на капремонт лифтов в одном переходе будет потрачено около 4 млн рублей. В прошлом году на ремонт подъемников в пешеходных переходах исполком города был готов заплатить 14,1 млн рублей, а в итоге потратил 12,5 млн рублей — за эту сумму восстановить лифты на площади Тукая, остановке Чишмяле и улице Сахарова к 21 января 2019 года бралось санкт-петербургское ООО «Платина», однако, судя по списку объектов последнего аукциона, что-то пошло не так.

В 2015 году было принято решение о демонтаже четырех из них — на переходах через Танковый овраг на улицах Карбышева и Комарова (возле МКДЦ, где пациентам особенно вредны нагрузки). Фото prokazan.ru

Почему не работают лифты



Первый пешеходный переход с подъемником, рассчитанным на людей с ограниченными способностями, родителей с детскими колясками и другие маломобильные группы граждан, появился в Казани в 2008 году — на пересечении улицы Лаврентьева и проспекта Амирхана. Этот лифт шведского производства с самого начала эксплуатации вандалы регулярно выводили из строя, а восстановить оборудование — было делом непростым и затратным. Как пояснял тогда директор МУП «Казлифтсервис» Андрей Обухов, шведские запчасти стоили дорого, а доставлялись долго.

Еще в четырех надземных и одном подземном переходе подъемники установили перед Универсиадой-2013 — по федеральной программе «Повышение безопасности дорожного движения в РФ в 2006—2012 годах». Это переходы на пересечениях проспекта Победы с улицами Чишмяле, Сахарова и Файзи, проспекта Ямашева с улицей Короленко и на переходе на проспекте Универсиады с выходом в Аметьево.

На обслуживание подъемников в шести вышеперечисленных переходах за последние шесть лет город потратил 18,5 млн рублей. В 2018 году казанское ООО «Венец плюс» заработало на их обслуживании почти 4 млн рублей, ООО «Татстройка» — 1,03 млн.

Всего, по данным исполкома, в казанских пешеходных переходах было установлено 56 подъемников. В 2015 году четыре из них пришлось демонтировать после многочисленных актов вандализма — на переходах через Танковый овраг на улицах Карбышева и Комарова. В апреле 2019 года лифты вместе с шахтами демонтировали и в переходах на проспекте Победы и площади Тукая.

Причину, по которой подъемники в переходах выходят из строя, в исполкоме объяснили особенностями эксплуатации подъемных платформ, алгоритм работы которых отличается от работы привычных всем лифтов. Фото prokazan.ru

Вандалы среди нас

«На сегодняшний день в Казани имеется 52 подъемные платформы, расположенные в подземных и надземных пешеходных переходах, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе исполкома города. — Из них 48 подъемников — в муниципальной собственности (в рабочем состоянии — 35, на капитальном ремонте — 10, на текущем ремонте — 3). В связи с рядом имеющихся замечаний оставшиеся 4 платформы на баланс города не приняты».

Причину, по которой подъемники в переходах выходят из строя, в исполкоме объяснили особенностями эксплуатации подъемных платформ, алгоритм работы которых отличается от работы привычных всем лифтов: «В пешеходном переходе для вызова кабины и ее движения необходимо непрерывно держать кнопку, и во избежание остановки нельзя задевать напольную планку. Кабина, рассчитанная в том числе на транспортировку колясок, при подъеме/спуске движется медленнее, чем лифты в жилых домах. Также заводом изготовителем предусмотрены наружные клавиши аварийной блокировки платформ».

Нетерпеливые пользователи подъемников, говорят в исполкоме, начинают нажимать все кнопки подряд — и блокируют их, а зимой заклинивание платформы в шахте зачастую происходит еще и из-за перепадов температуры.

В исполкоме подчеркнули, что особенности работы подъемников, которые провоцируют пользователей на действия, приводящие к их блокировке, обусловлены требованиями техники безопасности. И призвали граждан обращать внимание на инструкцию, а не делать скоропалительных выводов, что устройство неисправно, и не раздражаться, заметив, что негативное восприятие работы подъемников ведет «к росту вандальных действий».

Активисты ОНФ направили запрос в Казгорисполком, особо подчеркнув социальную сторону проблемы: «Для инвалидов-колясочников «город будто поделился на две части». Фото onf.ru

«Можно пользоваться пандусом»

В связи с демонтажом подъемных платформ в переходах на проспекте Победы в Казгорисполкоме получили запрос от активистов ОНФ, указавших на социальную сторону проблемы: «Для инвалидов-колясочников город будто поделился на две части». В исполкоме с этим не согласны: «В настоящее время все пешеходные переходы оборудованы пандусами, необходимыми для транспортировки маломобильных групп населения».

К тому же, подчеркнули в пресс-службе, работа по ремонту и замене лифтов не прекращается: «Поломки в подъемных механизмах устраняются по мере приобретения и поставки запчастей. Трудности с заменой оборудования связаны с тем, что запасные части являются импортными и это увеличивает срок поставки (заказ-логистика-прохождение таможни и пр.). Кроме того, существующие тарифы не позволяют оперативно устранять поломки после вандальных действий».

Среди других причин неработающего подъемного оборудования в исполкоме назвали строительные дефекты или дефекты производителя. И уточнили: «Время простоев платформ эксплуатирующей организации из городского бюджета не оплачивается».