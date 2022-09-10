Прорванная канализация затопила подвал дома на Чистопольской в Казани

Фото: Очевидцы

В Казани напротив магазина «Леруа Мерлен» на перекрестке улиц Амирхана и Чистопольской прямо из-под крышки канализационного люка образовался «фонтан», который затопил не только дорогу, но и подвал как минимум одного дома на Чистопольской.

— В Ново-Савиновском районе, рядом с «Леруа Мерлен» (перекресток Амирхана и Чистопольской) прорвало канализацию. Изношен коллектор, он стоит с 1986 года, ремонт начали год назад, сейчас работы толком не идут по причине «нехватки средств». Все содержимое канализационных труб сейчас фонтаном бьет на проезжую часть, а самое страшное — подвал моего дома полностью затоплен, в подъезде невозможно дышать, — пишет нам читательница издания.

Девушка говорит, что уже обращалась в компетентные ведомства, но никакого эффекта это не возымело. И, к сожалению, такая реакция со стороны того же казанского «Водоканала» неудивительна. Прекрасно известно, что эта организация долгое время не может отремонтировать дыру в асфальте буквально в нескольких минутах езды от новообразовавшегося фонтана.

Зато сейчас в ведомстве могут обратить внимание на то, что ветхие трубы могут сэкономить несколько миллионов рублей на системе автополива, которую для собственных нужд закупает «Водоканал». А приехать и посмотреть на масштаб бедствия сотрудники могут на такси — деньги на это в «Водоканале» тоже нашлись.

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Артем Гафаров