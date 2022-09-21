В «Роскосмосе» заявили, что Россия будет продолжать работу на МКС до 2028 года

Сотрудничество по проекту МКС будет зависеть от технического состояния станции, с высокой степенью вероятности оно продлится до 2028 года. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

— В наших планах (работать на станции, — прим. ред.), включая 2024 год, затем в зависимости от состояния МКС будем продолжать. До 2028 года с высокой вероятностью, — приводит ТАСС его слова.

Фото: kremlin.ru

В конце июля генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия начнет процесс выхода из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. До этого он обсуждал выход «Роскосмоса» из проекта МКС с президентом России Владимиром Путиным.



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Татьяна Леухина