«Своих не бросаем»: кто и как помогает семьям мобилизованных в Татарстане

Крупные муниципалитеты сделали бесплатным посещение детсадов и школьное питание, районы — на очереди

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

После объявления частичной мобилизации муниципальные власти Татарстана поочередно стали вводить дополнительные меры социальной поддержки семей военнослужащих, отправленных для участия в спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины. Казань и Набережные Челны, откуда призвали около 2 тысяч человек, взяли на себя расходы по оплате за детский сад и обеспечили детей военнослужащих горячим питанием в школах. Это минимальный пакет социальной помощи. С другой стороны, Минобороны РФ продолжает страховать жизнь и здоровье военнослужащих, гарантируя значительные денежные выплаты на случай ранения, инвалидности и гибели кормильца семьи.

Бесплатные посещения детсадов и обеды в школах

«Своих не бросаем» — так власти Набережных Челнов объявили о новых мерах поддержки семей участников спецоперации на Донбассе. В день первой отправки на боевые учения семьи мобилизованных челнинцев заверили, что им обязательно будут помогать, пока «их отцы выполняют свой воинский долг». Прежде всего, с 1 октября дети мобилизованных будут бесплатно питаться в школах. Пообещали и другие меры поддержки, например, «определенные решения в части абонентской платы за детские сады детей воинов, которые служат в зоне СВО».



В общей сложности, около 700 детей мобилизованных жителей Набережных Челнов освобождены от платы за детские сады, питание в школах. Кроме того, они могут бесплатно посещать спортивные секции и кружки. Эти дополнительные расходы взял на себя городской бюджет. А непосредственно перед отправкой мобилизованные получают по 20 тысяч рублей, которые можно потратить на экипировку или отдать семье. Всего Набережные Челны должны отправить в зону боевых действий 1 200 военнослужащих.

Около 700 детей мобилизованных жителей Набережных Челнов освобождены от платы за детские сады, питание в школах. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Свободный вход в бассейны, зоопарк, театры и музеи

Схожие меры поддержки семьям военнослужащим в зоне СВО предложили и в Казани. В настоящий момент из столицы республики мобилизованы 800 человек. В городе создан Штаб по поддержке семей мобилизованных, где будут рассматривать вопросы, требующие незамедлительного решения. Казанский пакет мер поддержки, по большому счету, повторяет челнинский. С 10 октября дети мобилизованных казанцев смогут бесплатно питаться в муниципальных школах, они будут обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием.

Освобождение от платы за муниципальный детский сад вводится с 1 ноября. Зато с 10 октября детям мобилизованных предоставят право бесплатного проезда в общественном транспорте. А также у них появится возможность бесплатно посещать музеи, театры, зоопарк, кинотеатры во дворцах культуры, концерты. Более того, их освободят от платы при посещении муниципальных бассейнов, легкоатлетических манежей и тренажерных залов.

Столичные чиновники обещают быть на прямой связи с близкими мобилизованных. По данным мэрии, сотрудники исполкома встретились практически со всеми и составили социальные паспорта, отражающие положение дел в семье. «Они должны быть уверены, что их семьи, супруги, дети, родители — все окружены вниманием и заботой, и что любые проблемы, которые возникнут у семей мобилизованных, найдут решения», — отметил мэр Казани.

Дети мобилизованных казанцев смогут бесплатно посещать бассейны, легкоатлетические манежи и тренажерные залы. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Путевки в санатории и бронирование рабочих мест

«Мобилизационные каникулы» для семей военнослужащих ввели и власти Елабуги. Дети мобилизованных граждан будут освобождены от абонентской платы за детский сад, а школьники смогут бесплатно питаться в школах.

Кроме того, семьи бойцов смогут получить путевки «Мать и дитя» и детские путевки в санатории Татарстана, а также в детские лагеря «Берсут» и «Буревестник» в ноябре этого года. Бесплатно или при субсидировании, не уточняется. Во сколько обойдутся местным бюджетам эти расходы, пока не раскрывается.

Нижнекамские власти пока не объявили о том, смогут ли помочь семьям призванных за счет городского бюджета. По крайней мере, на момент подготовки статьи эта информация на сайте мэрии отсутствовала.

Из столицы нефтехимиков было мобилизовано 200 человек. Глава НМР Рамиль Муллин на «деловом понедельнике» отметил, что многие из призванных «трудились на промышленных предприятиях города», поэтому «рабочие места за ними сохранены». Скорее всего, городские власти подсчитывают, какую помощь сможет оказать муниципальная казна.

«В списке необходимого броня, жилеты, каски»

Пока мало информации и о том, как будут поддерживать семьи мобилизованных в районах республики. Зато их пытаются инициировать местные активисты-добровольцы. Так, жены и близкие призванных мужчин из Высокогорского района объединились и обсуждают варианты действий: «У нас 152 высокогорских мобилизованных солдат. Всем что-то нужно, — сообщила одна из активисток Рузина. — В списке необходимого броня, жилеты, каски и так далее. Просят хорошие удобные берцы, так как те, что выдают, неудобные, натирают ноги. Все необходимые вещи нужно успеть купить и передать до их отъезда».

Супруги мобилизованных солдат решили обратиться к главе Высокогорского района за помощью: «Вот в других районах, городах выделили материальную помощь, а у нас в Высокой Горе никакой. Ведь многие остались без единственного кормильца в семье! Всего 150 человек отправили с нашего района», — пишет одна из женщин.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Выплаты на случай ранения, инвалидности и потери кормильца

Тем временем Минобороны РФ продолжает страховать жизнь и здоровье военнослужащих, чтобы обеспечить денежные выплаты на случай ранения, инвалидности и гибели кормильца семьи. По данным военного ведомства, все военнослужащие России страхуются по закону об обязательном страховании №52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы». Договоры заключаются в отношении каждого призванного с аккредитованными страховыми компаниями, среди которых ВСК, «Росгосстрах», МАКС, «Ингосстрах», СОГАЗ, «Альфа-Страхование», «Ресо-Гарантия», «Согласие» и др. По данным Минобороны, мобилизованные после 21 сентября будут приравниваться к контрактникам, а значит, могут претендовать на повышенные выплаты.

Как следует из материалов министерства, общая выплата для участников СВО при наступлении страхового случая состоит из страховой компенсации и единовременного пособия. Каждая из этих двух частей ежегодно индексируется. При гибели военнослужащего выплачиваются максимальные суммы. Сейчас страховая выплата составляет 2,968 млн рублей и единовременное пособие в 4,453 млн рублей. В общей сложности, семья погибшего должна получить 7,421 млн рублей. Договор страхования допускает выплату и в случае смерти после тяжелого ранения.

Страховые выплаты при инвалидности военнослужащего при присвоении первой группы составят 2,226 млн рублей, второй группы — 1,484 млн рублей, третьей — 742 116 рублей. Одновременно с этим предусмотрена единовременная выплата при увольнении. Контрактникам, получившим инвалидность, выплачивается около 3 млн рублей. В течение жизни участникам спецоперации положены ежемесячные выплаты и другие компенсации. При тяжелом ранении военнослужащему выплачивается страховая выплата в 296 846 рублей, а при легком — 72 211 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В марте этого года президент страны подписал указ, согласно которому семья погибшего участника СВО получит 5 млн рублей, при ранении — 3 млн рублей. Эти выплаты назначаются параллельно с остальными.

Федеральные власти ввели для мобилизованных «кредитные каникулы». Соответствующий закон одобрил Совет федерации. Призванные граждане могут получить отсрочку по потребительским и ипотечным кредитам на весь срок несения службы. Кроме того, отсрочка распространяется на членов семей военнослужащих. Правом на «кредитные каникулы» можно воспользоваться до 31 декабря 2023 года. Долги по кредитам будут аннулированы, если военнослужащий погиб или был признан инвалидом I группы в результате увечья (ранения, травмы, контузии) после 24 февраля 2022 года, разъяснили в Ассоциации региональных банков.