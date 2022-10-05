Мобилизованные добровольцы в Казани проходят боевую подготовку

Фото: кадр видео/ТНВ

Полигон разбит на площадки. С автоматом Калашникова бойцы отрабатывают навыки боя в разных условиях. На одной площадке учат идти в атаку, на другой — из укрытия ликвидировать наступающего противника. Занятия проходят под руководством опытных инструкторов и офицеров запаса, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Огневой подготовке уделяется особое внимание. На полигоне призванные из запаса восстанавливают навыки стрельбы, полученные еще в армии. Рядом тренируются зенитчики.

Сейчас идет боевое слаживание. У многих мобилизованных есть реальный военный опыт. Учения идут с утра и до самого вечера. Все движения на тренировках доводят до автоматизма: от отработки навыков стрельбы до тактики и оказания первой помощи.

В Казанском танковом училище в ближайшее время начнется подготовка мобилизованных жителей Татарстана к участию в специальной военной операции. Командир училища Кирилл Кулаков рассказал, что занятия будут состоять из четырех этапов. Они будут длиться ежедневно, по десять часов. Подготовка будет вестись больше месяца. По словам Кулакова, сейчас сформированы три мотострелковых полка и два артиллерийских дивизиона.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко