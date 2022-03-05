В Заинске стартует проект образовательной программы «Заинск. Погружение в космос»

Фото: Заинский краеведческий музей

9 марта 2022 года в Заинском краеведческом музее развернутся сразу две экспозиции — «Космос далекий и близкий» и «Освоение Вселенной». Обе они — часть поддержанного Президентским фондом культурных инициатив Российской Федерации проекта «Образовательная программа «Заинск. Погружение в космос».

Дата выбрана неслучайно. Именно 9 марта 1961 года неподалеку от заинской деревни Старый Томак приземлился совершивший виток вокруг земного шара космический аппарат «Восток 3KA№1» с собакой Чернушкой на борту. Символично, что 9 марта — день рождения первого человека, побывавшего в космосе, — Юрия Гагарина.

«Освоение Вселенной» — выставка картин, созданных воспитанниками Заинской детской школы искусств. Экспозиция «Космос далекий и близкий» — коллекция предметов, связанных с покорением космоса, многие из которых — уникальны. В частности, в сентябре прошлого года Рижский музей истории медицины передал в Заинск фотографии и небольшую справку о Чернушке. В октябре мемориальный музей космонавтики (г. Москва) поделился не только фотографиями космической собаки, но и прислал карточку стартового запуска космического корабля «Восток 3KA№1», сделанную 9 марта 1961 г. Куратор музейно-выставочной деятельности ГНЦ РФ Института медико-биологических проблем РАН передал электронную копию журнала «Дневник Белки и Стрелки», заполненный основоположником космической медицины Олегом Газенко. Поддержала проект и группа компаний «Тулпар».

— Тогда мне было 6 лет. Приземление капсулы с собачкой Чернушкой в поле недалеко от Заинска произвело на меня яркое впечатление. На поиски космического аппарата слетелось очень много самолетов. Казалось, что все небо было в самолетах... Наблюдая эту картину, атмосферу происходившего, я и загорелся мечтами о небе. Вот уже 61 год я бесповоротно влюблен в небо, — вспоминает основатель компании «Тулпар Эйр» Азат Хаким.

Он подчеркнул, что подготовка кадров для отрасли должна начинаться именно с детства, когда экспозиции, подобные той, что создана в краеведческом музее, побуждают интерес к авиации.

— Данный проект считаю востребованным и социально значимым для воспитанников дошкольных учреждений, учеников общеобразовательных школ и студентов Заинского политехнического колледжа. От себя мы презентовали музею гермошлем (ГШ-6ЛПН) и модель самолета Ту-160 с именем Николая Петровича Каманина (генерал-полковник авиации, один из первых Героев Советского Союза (1934г), руководил отбором и подготовкой первых космонавтов. Лично приезжал на место приземления космического аппарата «Восток 3KA№1», — прим. ред.), — отметил Азат Хаким.

Свою лепту в обустройство экспозиции внес и казанский Дом занимательной науки и техники. Уже сейчас краеведческий музей в Заинске ежегодно посещают свыше 17 тыс. татарстанцев и гостей республики. С открытием новых экспозиций можно ожидать увеличения потока. А сам проект «Образовательная программа «Заинск. Погружение в космос» не планирует ограничиваться стенами музея. Цикл мероприятий охватит школы, детские сады и космический сквер Заинска.

Арсений Фавстрицкий