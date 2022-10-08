Мобилизованные в Татарстане проходят обкатку танками

Фото: кадр видео/Минобороны

Мобилизованные татарстанцы проходят обкатку танками на полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Г. К. Жукова Краснознаменного училища, сообщает Минобороны.



Личный состав под руководством опытных офицеров выполнил стрельбу по смотровым приборам и метание гранаты в наиболее уязвимые части танка. Упражнение позволяет проверить характер и обучить действиям борьбы с танками в ближнем бою.

Также военнослужащие выполнили боевые стрельбы из автоматов АК-74, пулеметов ПК и совершенствовали навыки передвижения на поле боя.

Мобилизованные добровольцы в Казани начали проходить боевую подготовку на этой неделе. Сейчас идет боевое слаживание. У многих мобилизованных есть реальный военный опыт. Учения идут с утра и до самого вечера. Все движения на тренировках доводят до автоматизма: от отработки навыков стрельбы до тактики и оказания первой помощи.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко