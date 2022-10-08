Президент Татарстана — главам районов: «Необходимо взять под личный контроль семью каждого мобилизованного»

Фото: кадр видеорепортажа/пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил внимательно отнестись к вопросам граждан, касающихся мобилизации, об этом он заявил в субботу на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.



Он обратил внимание, что по поводу мобилизации от граждан республики поступает много вопросов. Татарстанцы оставляют сообщения в системе «Народный контроль», обращаются на горячую линию 122, в Общероссийский народный фронт и Татвоенкомат, а еще пишут в социальные сети.

— Мы решаем [вопросы] вместе. Темы разные, иногда сложные семейные ситуации, мы все понимаем. На все звонки нужно отнестись с терпением, подробно все разъяснять. Никакой грубости и формализма быть не должно! — заявил Минниханов.

Президент республики обратился к главам районов и городов. Он подчеркнул, что они находятся «на переднем плане», и от их контакта с населением зависит многое:

— Необходимо взять под личный контроль семью каждого мобилизованного, какие проблемы их волнуют. Мы должны показать ребятам, которые будут защищать нашу Родину, что мы будем поддерживать их близких. Это наш долг, — отметил он.

После объявления частичной мобилизации муниципальные власти Татарстана поочередно стали вводить дополнительные меры социальной поддержки семей военнослужащих, отправленных для участия в спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины. Казань и Набережные Челны, откуда призвали около 2 тысяч человек, взяли на себя расходы по оплате за детский сад и обеспечили детей военнослужащих горячим питанием в школах. Это минимальный пакет социальной помощи.

В общей сложности, около 700 детей мобилизованных жителей Набережных Челнов освобождены от платы за детские сады, питание в школах. Кроме того, они могут бесплатно посещать спортивные секции и кружки. Эти дополнительные расходы взял на себя городской бюджет.

Схожие меры поддержки семьям военнослужащим в зоне СВО предложили и в Казани. В настоящий момент из столицы республики мобилизованы 800 человек. С 10 октября дети мобилизованных казанцев смогут бесплатно питаться в муниципальных школах, они будут обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием. Также у них появится возможность бесплатно посещать музеи, театры, зоопарк, кинотеатры во дворцах культуры, концерты. Более того, их освободят от платы при посещении муниципальных бассейнов, легкоатлетических манежей и тренажерных залов.

Еще в Казани семьи мобилизованных могут обратиться за бесплатной психологической помощью, консультировать будут специалисты центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие».



С 4 октября начала работать горячая линия Минобороны России для призывников.



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Маргарита Головатенко