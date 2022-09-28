«Я так понимаю, подполковник Данилевич не хочет быть отмобилизованным обратно»

В Татвоенкомате разъяснили, почему больные татарстанцы попали под мобилизацию

Фото: «Реальное время»

В Казани мобилизовали 50-летнего подполковника запаса, страдающего, по утверждению его супруги, целым букетом серьезных заболеваний. Наталья Данилевич пытается сейчас «демобилизовать» мужа, однако пока успехом усилия женщины не увенчались. «Реальное время» разбиралось, как военкоматы оценивают годность мобилизованных по состоянию здоровья, кому из них заболевания не помешают отдать долг Родине и кто имеет право на отсрочку.

«Годность к несению службы никто не проверял»



Подполковнику запаса Максиму Данилевичу, по словам его супруги, повестку принесли вечером 23 сентября. А 24-го, в пять утра, как и было предписано в документе, он прибыл в отдел Военного комиссариата РТ по Приволжскому и Вахитовскому районам.

— Год назад муж попал в аварию, получил открытую черепно-мозговую травму, перелом ключицы, восьми ребер, верхне-челюстной пазухи, — рассказала «Реальному времени» его жена. — Также у него тромбофлебит, коксартроз, была операция по замене тазобедренного сустава, второй сустав также требует замены, удален желчный пузырь… Он должен пожизненно принимать сильнейшие дорогостоящие кроверазжижающие лекарственные средства, постоянно носить компрессионное белье, наблюдаться у гематолога и сосудистого хирурга. Его заболевания в совокупности тянут на категорию «Д» (освобождает от призыва ввиду абсолютной негодности к военной службе, — прим. ред.), и все документы о них были у него на руках. Он отправился в военкомат даже без личных вещей — ожидал, что пройдет медкомиссию на месте и его отправят домой. Но в военкомате сказали, что медкомиссия будет в танковом училище, а в танковом училище сказали, что медкомиссия должна была быть в военкомате… Человек с такими заболеваниями и травмами не сможет должным образом выполнять возложенные на него обязанности. Что с ним будет дальше? Кто будет его обеспечивать рецептурными препаратами?

По словам Натальи, военный комиссар района даже не посмотрел документы о заболеваниях ее супруга, не стали разбираться в них и в танковом училище, где сейчас находятся мобилизованные. И состояние их здоровья, годность к несению службы ни в военкомате, ни в пункте сбора в Казанском танковом училище никто, говорит она, не проверял.

Кроме того, супруга отставного подполковника утверждает, что у ее мужа есть и другое основание для отсрочки от призыва — он руководит предприятием, которое поставляет продукцию для оборонных нужд, и эти поставки оказались под угрозой срыва:

— Он должен был сегодня быть в Набережных Челнах, в вопросе, который там решается, другие сотрудники просто некомпетентны.

Фото предоставлено Натальей Даниловой

Куда подевались военно-врачебные комиссии?



Как следует из повестки, военно-учетная специальность Михаила Данилевича — «Эксплуатация и ремонт автомобильной техники», должность — заместитель командира полка по вооружению — начальник технической части. Вряд ли ему предстоит, условно говоря, поднимать бойцов в атаку и бегать по пересеченной местности, но вопрос о том, может ли он вообще служить, в любом случае должны решать специалисты.

— Мой муж — кадровый военный, он уходил на пенсию, будучи сотрудником военной кафедры КАИ, — говорит Наталья Данилевич. — Раньше призывники проходили на сборных пунктах военно-врачебную комиссию, но уже несколько лет будущие солдаты-срочники проходят ее по месту жительства, а при военкоматах таких комиссий нет. Никто не оценивает состояние здоровья, годность к службе тех, кто явился туда по повестке! В медицинской службе танкового училища мне сказали, что мобилизовали инфарктников, инсультников, эпилептиков и что воинские части теперь разбираются в том, что натворили военкоматы, мобилизовавшие тех, кто не должен был быть мобилизован.

По сведениям Натальи Данилевич, во вторник в танковом училище работала военная прокуратура — совместно с военными решали вопрос об организации медкомиссии для осмотра и оценки состояния здоровья мобилизованных.

«Мой муж — кадровый военный, он уходил на пенсию, будучи сотрудником военной кафедры КАИ», — говорит Наталья Данилевич. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Сам подполковник ни о чем не заявляет»

— Супруга пенсионера Министерства обороны подполковника Данилевича в Военный комиссариат Республики Татарстан не обращалась, — сообщил «Реальному времени» начальник отделения Татвоенкомата по работе с гражданами Сергей Котин. — В его учетной карточке указана категория, позволяющая его мобилизовать. Ему 50 лет — меньше 55, и он подполковник — относится к первому разряду, к числу тех военнослужащих, кто призывается в первую очередь. Насколько мне известно, после получения травмы у него был заменен сустав, но военкомат об этом он не уведомил, хотя закон предусматривает такую обязанность. Инвалидность он не получил. Согласно закону, при мобилизации медицинская комиссия не проводится, а информация о состоянии здоровья запасников имеется в учетной карточке.

Котин посетовал, что военнообязанные «не помнят или не хотят выполнять» закон, который требует от них информировать военкомат обо всех изменениях состояния здоровья и смене места жительства.

— Его направили в часть-формирователь, где есть начальники, к которым он может подойти и сообщить о заболеваниях, сказать, что не успел оформить инвалидность. Тогда подполковника отправят на обследование в гражданскую больницу. Приказ с перечнем заболеваний, дающих право на отсрочку, размещен на сайте Минобороны — если его заболевания входят в этот перечень. Его демобилизуют. Но все это носит заявительный характер: человек должен сам обратиться. А сам подполковник почему-то ни о чем не заявляет — только его супруга. Так хочет подполковник Данилевич быть отмобилизованным обратно? Я так понимаю, что нет.

Фото: Илья Репин/ realnoevremya.ru

«Вылечат и вернут в строй»

Сергей Котин также разъяснил, в каком порядке решаются в военкомате вопросы, касающиеся состояния здоровья мобилизованных:

— Опрос и медицинский осмотр (не военно-врачебная комиссия!) будут обязательно проводиться. Сейчас этот вопрос прорабатывается в связи с тем, что военный госпиталь в Казани не заработал еще в полную силу, мы ищем другие возможности. Но если человек плохо себя чувствует, у него болит голова, нога, спина — не нужно ждать, можно подойти к своему командиру, сообщить об этом и обратиться в медицинский пункт танкового училища, к фельдшеру. Если фельдшер сочтет нужным, этого человека госпитализируют, положат в лазарет либо направят на дальнейшее обследование в гражданское медучреждение.

Он подчеркнул, что при обострении хронических заболеваний, которые не влияют на годность к службе, «человек обязательно получит квалифицированную медицинскую помощь», но не освобождение от мобилизации:

— Его вылечат, поставят на ноги, дадут лекарства, и он будет продолжать нести службу, но никого при таких обстоятельствах не отмобилизуют в обратном порядке.

При этом, отметил Котов, есть утвержденный перечень заболеваний, при которых человек может не быть инвалидом, но призыву не подлежит:

— Если тот же Данилевич по состоянию здоровья не годен или ограниченно годен, его не будут держать, ему найдут замену. Но для этого он должен обратиться к руководству, представить документы о заболевании, которые он, насколько мне известно, не представлял.

Фото: realnoevremya.ru

Сложности с оборонзаказом

Представитель Татвоенкомата также заявил, что утверждение супруги Максима Данилевича о том, что муж руководит предприятием, работающим на оборону, не соответствует действительности:

— У нас есть перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса. Данилевич таким предприятием не руководит.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», Максим Данилевич руководит казанским ООО «Полимертех», которое не относится к предприятиям оборонной промышленности. Основные виды деятельности компании — оптовая торговля химическими продуктами и деятельность автомобильного грузового транспорта. Среди зарегистрированных видов деятельности фигурируют также производство резиновых изделий, изделий из пластмасс, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств и несколько видов торговли.

На официальном сайте «Полимертеха» представлен широкий спектр предлагаемых на продажу химических продуктов — от моторных масел и смазок до клеев, промышленных очистителей и износостойких составов. Фирма также предлагает услуги по техническому консалтингу, перевозке опасных грузов, проектированию и производству пропиточного комплекса.



Фото: realnoevremya.ru

Однако супруга Данилевича утверждает, что он подпадает под пункт 11 «Работающие в ОПК» перечня категорий граждан, не подлежащих мобилизации по закону:

— Сначала шла речь о предприятиях оборонзаказа, сейчас — о тех, кто связан с предприятиями гособоронзаказа, как компания, которой руководит муж. Учредители компании уже передали в военкомат подтверждающие документы.



«Воспаление хитрости» — не диагноз

Сергей Котин рассказал «Реальному времени», что с началом частичной мобилизации жены военнослужащих запаса стали часто обращаться в военкомат с сообщениями, что супруг плохо себя почувствовал прямо накануне дня, когда должен явиться по повестке. Он объяснил, как следует действовать, если человек действительно заболел, а не страдает, так сказать, воспалением хитрости:

— Нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. В случае реального заболевания ему дадут больничный. И когда, вылечившись, он придет в военкомат с повесткой и закрытым больничным, вопросов, почему он опоздал, не будет. Но по повестке он в любом случае должен явиться.

Фото: realnoevremya.ru

А еще начальник отделения Татвоенкомата по работе с гражданами постарался развеять слухи о том, что в мобилизационной неразберихе на призывных пунктах забирают всех подряд:



— Больных, хромых, безглазых, в 60—63 года мы не призываем. В районных комиссариатах к каждому человеку — индивидуальный подход, каждый призывается согласно предписанию и своему предназначению в воинских частях. Все предназначения сейчас доведены до этих людей, но большинство из них о своем предназначении знали, знали, в какую воинскую часть они могут быть отправлены, на какую должность, поскольку мы вызывали их повестками в военные комиссариаты для уточнения, при расчете пенсии военным пенсионерам и по другим поводам. У большинства из них в военных билетах вклеены мобилизационные предписания, в них говорится, что с получением сигнала о мобилизации, приказа военного комиссара они должны прибыть через столько-то часов. У каждого, в соответствии с его должностью и воинским званием, указано определенное время, чтобы разделить поток мобилизованных. Те, у кого не было мобилизационного предписания, получили повестки, которые раздавались через военно-учетные столы на предприятиях, обычно — в отделах кадров, где тоже отлично знают, что сотрудник стоит на воинском учете.

Если приказ нарушает указ

Президент Татарстана Рустам Минниханов после посещения двух из трех казанских пунктов сбора мобилизованных — Kazan Expo и палаточного лагеря Казанского танкового командного училища, на совещании по вопросу организации частичной мобилизации призвал глав районов внимательно относиться к жалобам со стороны некоторых мобилизуемых.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Между тем на базе Татарстанского отделения ОНФ заработал, как и по всей России, центр содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение Указа президента России о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных. Кроме того, обращения о нарушениях указа о частичной мобилизации принимает и прокуратура.

