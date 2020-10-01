Погодин Сергей Николаевич

Общая информация

Родился 22 марта 1956 в г. Хабаровск.

Образование

1977 г. — окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище.

1987 г. — Военную академию им. М.В. Фрунзе.

1999 г. — Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Трудовая деятельность

1977-2006 гг. — проходил службу в Дальневосточном, Киевском военных округах, в Группе советских войск в Германии, в Забайкальском и Северо-Кавказском военных округах. Прошел все ступени военной службы от командира взвода до заместителя командующего армией.

С апреля 2006 г. — военный комиссар РТ.

Награды и звания

Награжден орденами «За военные заслуги», почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (с изображением мечей), медалью ордена «За заслуги перед РТ», медалью РТ «За доблестный труд», 19 ведомственными медалями.

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