«Если за год не успели подготовить эскиз, значит дом будет не скоро»

Дольщики «лишних» этажей ЖК «Золотая середина» обнаружили, что оказались в хвосте очереди по компенсационному жилью

Фото: Максим Платонов

Дожидающиеся компенсационного жилья взамен снесенных «лишних» этажей дольщики ЖК «Золотая середина» обеспокоены пробуксовкой вопроса. «Когда покажут эскиз дома? Есть ли какая-то сумма для реализации проекта? Не кажется ли, что нам рисуют очередные миражи!», — переживают покупатели «свеевских» квартир. Почти год назад в республике приняли решение восстановить права нескольких сотен дольщиков из наполовину срезанной и недостроенной 18-этажки на Чистопольской, взяв обязательство возвести два новых дома общей площадью около 25 тысяч кв. м. Но к разработке проекта жилкомплекса на ул. Аграрной за год так и не приступили, уверяют активисты долгостроев. Тем не менее в Республиканском фонде поддержки дольщиков заявляют — поводов для беспокойства нет, работа идет, хоть и не так быстро, как хотелось бы.

«О каких сроках можно говорить, если отсутствует проект»

Обманутые дольщики «срезанных» этажей ЖК «Золотая середина» вновь забили тревогу, опасаясь, что строительство компенсационных домов откладывается на неопределенное время. Встревоженные отсутствием каких-либо новостей по своему квартирному вопросу, они обратились в редакцию «Реального времени».

Дольщики пожаловались, что проектно-сметной документации (ПСД) для строительства компенсационного дома на Аграрной до сих пор нет и к ее разработке в течение этого года не приступали.

— Говорили, что взамен разрушенного будет предоставлено жилье на улице Аграрной. Однако по сей день 300 семей остаются без жилья более 7 лет. Все пущено на самотек, и обещание не исполняется, кто-то все тормозит. Хотя на Вознесенском тракте и, вообще, в городе строительство идет полным ходом, а наш вопрос не решается, — переживает активист шестого дома ЖК «Золотая середина» Владимир Ильин.



Речь шла о восстановлении прав более 300 дольщиков, которые купили квартиры на «лишних» этажах и секциях долгостроев на Чистопольской. Фото: kzn.ru

— О каких сроках и суммах можно всерьез говорить, если отсутствует ПСД? Без прохождения этого документа через органы государственной экспертизы любой разговор на эту тему не имеет смысла. А если его нет в природе, то не кажется ли, что нам рисуют очередные миражи? — посетовали и другие «свеевцы» с Чистопольской.

Почти год назад в республике пообещали полностью решить проблему пострадавших ЖК «Золотая середина». Речь шла о восстановлении прав более 300 дольщиков, которые купили квартиры на «лишних» этажах и секциях долгостроев на Чистопольской: строениях №3 и №6. По решению суда, самовольно надстроенную до 18 этажей девятиэтажку срезали наполовину (дом №6). В другой многоэтажке успели продать квартиры на «несуществующих» этажах (дом №3). Те, кто купил эти квартиры, и ждут компенсационного жилья.

На очередном заседании Совет Республиканского фонда поддержки дольщиков под руководством первого вице-премьера Татарстана Рустама Нигматуллина принял решение согласовать строительство двух жилых домов на улицах Гареева и Аграрной в Казани. Дом на Гареева будет строиться из расчета 9-10 тысяч кв. м жилья для дольщиков дома №3 из ЖК «Золотая середина», а большой дом на Аграрной — для дольщиков дома №6. Застройщиком был определен Фонд поддержки дольщиков РТ. Татарстан стал одним из первых регионов после Москвы, кто вводит в оборот механизм строительства компенсационного жилья. Эти дома — первые в практике строительства в республике.

Перспективы дома на Аграрной

Сколько времени ждать компенсационных квартир — этим вопросом дольщики задавались еще год назад. Но тогда они надеялись получить жилье в конце 2021-го. Когда же «свеевцы» выяснили, что нет ни проектно-сметной документации, ни даже эскиза этого дома, надежды начали таять.

— Вы хоть раз за 8 месяцев слышали что-то конкретное про стройку? Кроме того, не могут определиться с эскизом и ЖК, — обсуждают между собой дольщики.

— Простой вопрос: какая организация рисует эскиз. Пусть назовут, не поленюсь съезжу к ним, — уверяет другой участник. — Кто будет застройщиком? Когда будет готов проект? Какая сумма сосредоточена в фонде для реализации проекта?

«Если нет денег, зачем надо было бомбить готовый дом?» — с обидой рассуждает дольщик, который приобрел готовую квартиру 6 лет назад на 15-м этаже дома №6. Фото: kzn.ru

По словам «свеевцев» с «лишних» этажей, этот год должен был стать поворотным в решении их проблемы, но на деле никаких подвижек.

— За целый год не успели подготовить эскиз, проект, значит не будет дома в будущем году. Обычно на это уходит 2-3 месяца, потом быстро переходят к рабочей и проектно-сметной документации. Если нет денег, зачем надо было бомбить готовый дом? — с обидой рассуждает дольщик, который приобрел готовую квартиру 6 лет назад на 15-м этаже дома №6.

Повода для тревоги нет?

Другой же представитель инициативной группы дольщиков дома №6 Диляра Голикова не разделяет настроя соседей.

— На мой взгляд, фонд работает «в графике», отставаний в разработке проекта нет и повода для волнений нет, — сообщила она.

По ее словам, сложность в разработке эскизного проекта связана с тем, что их компенсационный дом находится на возвышенности при выезде с Мамадышского тракта, поэтому к нему предъявляются особые требования по архитектурному облику. В итоге принято решение построить один жилой дом переменной этажности, хотя еще в мае обсуждалось строительство сразу трех высотных домов на 22—25 этажей.

По словам Голиковой, вскоре ожидается презентация концепции строительства дома. Говоря о дольщиках дома №3, она заявила, что в решении их вопроса больше прогресса: проектно-сметная документация прошла госэкспертизу, а значит скоро могут начать строительство.

Впрочем, глава строительной компании «Ак Таш» Газинур Ахметов в разговоре с корреспондентом издания опроверг это предположение. По его словам, команды от заказчика выходить на строительную площадку по улице Гареева еще не поступало. Он затруднился сказать, когда строители смогут заступить на объект.

Фонд — дольщикам: работаем с «чистого листа»

Руководство Республиканского фонда поддержки дольщиков воздерживается называть конкретные сроки начала строительства по двум объектам.

— По участку на ул. Аграрной работа также была начата с «чистого листа», но участок оказался более сложным к освоению, чем по ул. Гареева. Пришлось получать дополнительный вид разрешенного использования (под многоквартирную застройку), проводится работа по сокращению границ пяти санитарно-защитных зон (от автосалонов, АЗС), — сообщил «Реальному времени» глава фонда Иван Новиков.

Правила землепользования и застройки Казани предъявляют дополнительные требования к качеству материалов, архитектуры, внешнего вида дома, так как он находится в зоне градостроительно значимых территорий — на въезде в город, добавил собеседник издания.

— Дом будет хорошо виден въезжающим в город со стороны Мамадышского тракта. Над объектом трудились две проектные организации, разработали более 10 концепций, рассмотрели много вариантов по подземному паркингу. Сейчас проектная организация уже разрабатывает эскизный проект. Планируется, что это будет современный дом с подземной и плоскостной парковкой, — пояснил Новиков.

Более высокая готовность у проекта дома по улице Гареева, но он и гораздо меньше по жилой площади.

— В настоящий момент проектная документация разработана и находится на государственной экспертизе в ГАУ «УГЭЦ РТ», — сообщил глава фонда, — Сейчас необходимо утверждение проекта планировки территории «Ферма-2», после — согласование эскизного проекта и получение разрешения на строительство. Это процедуры обязательные для строительства дома по ул. Гареева. До этого также была проделана огромная работа по подготовке земельного участка, разработке проектно-сметной документации на строительство дома, получены технические условия по строительству сетей, решено множество сопутствующих вопросов. В январе текущего года Фонд начал работать по дому на Гареева фактически с чистого листа, остались самые последние мероприятия, которые предшествуют началу строительства.

Иначе говоря, руководство РФП уверяет, что поводов для тревоги нет. Работа по реализации проектов компенсационного жилья для дольщиков «лишних» этажей ЖК «Золотая середина» идет полным ходом.