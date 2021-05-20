Фонд поддержки дольщиков получил разрешение на использование участка на Аграрной под жилую застройку

Фонд поддержки дольщиков получил разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка под многоэтажную жилую застройку под кадастровым номером 16:50:050152:1391 площадью 12 110 кв. метров по улице Аграрной. Об этом сообщает Фонд поддержки дольщиков РТ.



На этом участке планируется строительство трех 20- и 25-этажных домов. Квартиры в них предоставят дольщикам проблемного дома №6 ЖК «Золотая середина», чьи квартиры были расположены на этажах, построенных без соответствующих разрешений.

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ



Сейчас специалисты разрабатывают эскизный проект. Фонд сообщает в Telegram, что проектные материалы разрабатываются с учетом приобретенных гражданами площадей.

В конце апреля стало известно, что Фонд достоит дома дольщиков «Золотой середины».

