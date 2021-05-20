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Фонд поддержки дольщиков получил разрешение на использование участка на Аграрной под жилую застройку

21:59, 20.05.2021
Фонд поддержки дольщиков получил разрешение на использование участка на Аграрной под жилую застройку
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Фонд поддержки дольщиков получил разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка под многоэтажную жилую застройку под кадастровым номером 16:50:050152:1391 площадью 12 110 кв. метров по улице Аграрной. Об этом сообщает Фонд поддержки дольщиков РТ.

На этом участке планируется строительство трех 20- и 25-этажных домов. Квартиры в них предоставят дольщикам проблемного дома №6 ЖК «Золотая середина», чьи квартиры были расположены на этажах, построенных без соответствующих разрешений.

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ


Сейчас специалисты разрабатывают эскизный проект. Фонд сообщает в Telegram, что проектные материалы разрабатываются с учетом приобретенных гражданами площадей.

В конце апреля стало известно, что Фонд достоит дома дольщиков «Золотой середины».

НедвижимостьОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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