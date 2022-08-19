В новом учебном году в сферу образования Татарстана вложат 9,5 млрд рублей

С 2019 года на реализацию национальных проектов в сфере образования в Татарстане вложено около 40 млрд рублей, из которых 10,5 млрд — из бюджета республики. Об этом на ежегодной августовской конференции учителей, которая проходит в Зеленодольске, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

— В текущем учебном году в систему образования Татарстана в рамках национальных проектов будут направлены 9,5 млрд рублей, из которых 2,1 млрд рублей — средства республиканского бюджета.

Фото: Максим Платонов (архив)

В этот раз главной темой педконференции стало воспитание и обучение в эпоху цифровизации. Участие в совещании учителей и научных работников принимает замминистра просвещения России Татьяна Васильева.

1 сентября в Татарстане пойдут в школы более 55 тысяч первоклассников. В общей сложности обучение в 2022/2023 учебном году начнут 490 829 детей.



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Ангелина Панченко