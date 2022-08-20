В Татарстане обмолочено 50% площадей от плана

В Татарстане обмолотили 752 тысячи га площадей, или 50% от плана. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Намолот составил почти 2,9 млн тонн со средней урожайностью 38,3 ц/га. Уборочная кампания в самом разгаре. Сейчас завершается уборка озимой пшеницы, ржи и гороха: по данным культурам обмолочено свыше 80%.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В лидерах по обмолоту зерновых: Аксубаевский, Новошешминский, Атнинский, Тетюшский, Нурлатский и Мензелинский районы. Там обмолотили более 63% площадей, сообщает пресс-служба президента республики.

На прошлой неделе директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько заявил, что в этом году урожай зерновых в России может достигнуть рекордных 145 млн тонн. Из общего количества урожая 95 млн тонн составит пшеница.



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Татьяна Леухина