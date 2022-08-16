В Татарстане объявили о новом изъятии животных из-за африканской чумы свиней

В Татарстане снова объявили об изъятии животных и продуктов животноводства для ликвидации очагов особо опасных болезней, в том числе африканской чумы свиней (АЧС), такое постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



Провести изъятие свиней и продуктов животноводства поручено:

На территории личного подсобного хозяйства в селе Никольское Спасского района Татарстана (ул. Центральная, д.24), а еще на территории сел и деревень Гулюши, Никольское, Бугровка, Антоновка, Отрада, Татарская Тахтала, Гусиха, Щербеть, Красная слобода, Красный Вал, Ржавец, также поселков Мартышачий и Фермы №2 «КИМ», совхоза «КИМ».

Животных изымут на территориях в селах Никифорово и Сартык в Мамадышском районе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Этим же документом утвержден состав комиссии по проведению изъятия животных. Ее возглавил замначальника Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана Габдулхак Мотыгуллин.

На прошлой неделе в отдельных районах Татарстана установили карантин в связи с их неблагополучием по заболеванию домашних свиней и диких кабанов африканской чумой свиней и угрозой ее распространения. Вчера было опубликовано постановление об изъятии животных в Верхнеуслонском и Спасском районах.

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Маргарита Головатенко