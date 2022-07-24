Гала и Сальвадор Дали считали, что пища должна быть простой, свежей и вкусной

А конкретно это — оливковое масло, поджаренный хлеб, камамбер, морские ежи

Во втором эпизоде книги «Сюрреальные нити судьбы: Сальвадор Дали, Гала и Казань» Елена Яковлева изучает тему еды в творчестве художника. Постепенно мы переходим к конкретным блюдам. Что же ела популярная пара, чтобы уменьшить давление множества страхов, которые питали их творчество?

Из чего же складывается гастрономическая философия, или так называемая гастроэстетика/гастрономическая теология Сальвадора и Галы Дали?



Согласно их мнению, еда, рождающая желание вкушения, оказывается своеобразным показателем отношения к жизни. Практически в далианском духе рассуждает Г. Гачев, пафосно провозглашая, что «каждое блюдо — это мысль и суждение о мире» [1]. В этой идее встречаются дух и материя, чувство и разум, бессознательное и сознательное. Каждое блюдо, как суждение о мире, содержит в себе частицу бытия. Неслучайно большинство продуктов питания — дары природы, и именно как дары их надлежит с благодарностью принимать. Сальвадор Дали был настолько привязан к Испании, ее средиземноморскому ландшафту и дарам, что только на родине мог отдыхать, вдохновляться и творить. Постоянные скрывания гения с музой от публичности и пребывание в одиночестве на родине дали поэтическое название пирогу из лука-порея «Оазис». Данное название подчеркивает не только естественность среды уединенного пространства с водным простором, но и его особую ауру, связанную с энергетической подпиткой маэстро.



Рассуждая о еде как о показателе отношения к жизни и своеобразном суждении о мире, необходимо вспомнить, что кодификация мыслей осуществляется в рецепте, играющем роль практического руководства по приготовлению определенного блюда. Рецепт одновременно кумулирует в себе Космос, Психею и Логос гастрономической конструкции, где Космос явлен окружающим ландшафтом, природой и соответствующими им продуктами, Психея высвечивает национальный склад души и психологическую составляющую при приготовлении пищи и отношение к ней вкушающих, Логос связан с рациональным подходом к использованию продуктов питания и формированию из них рецептов блюд. Именно рецепт воплощает собой суждение о мире или мыслеобраз (Г.Д. Гачев), позволяющий блюду из виртуальности посредством воображения и навыков при приготовлении перейти в действительность, из мира идеальности в собственную телесность. Следование рецепту и желание приготовить вкусное блюдо сопровождает сам процесс колоссальной палитрой эмоций и чувств, невидимой ажурной паутиной, вплетающейся в энергийный и вкусовой ансамбль блюда.

Георгий Гачев. Фото: topos.ru

У четы Дали процесс приготовления пищи, ее желания и вкушения согласно распорядку дня сформировал понимание, что еда — это время. Приготовление некоторых блюд, представленных в книге Сальвадора Дали, занимает несколько дней или довольно продолжительное время (например, «Суп Бамако», «Лопатка ягненка а-ля паша», «Рагу из бычьих хвостов», «Пережитки прошлого», паштет «Четыре мяса», «Морской окунь в кервеле», «Свиная нога в слоеной корочке», «Плоские колбаски в вине» готовятся свыше пяти часов). Некоторые блюда рекомендуется выдержать определенное время в теплом месте, пропитать соусами, насытить ароматами специй/вин и только после этого подавать на стол. Сам процесс приготовления блюда (особенно с поэтизированно-мифическим названием) способствует формированию желания его съесть и даже определенного (эротического) томления по вкушению.



Гала и Сальвадор Дали считали, что пища должна быть простой, свежей и вкусной. В начале совместной жизни чете Дали, испытывающей материальные трудности, приходилось обходится минимальным.



Это касалось и пищи, поэтому «они ловили рыбу и морских ежей сами. И были счастливы — своей простой жизнью даже без удобств, возможностью творить и радоваться морю, солнцу, вкусной чистой еде, близостью» [2]. Любое приглашение на званый обед было для них не только пропуском в высший свет, но и возможностью сэкономить семейный бюджет. Супруга депутата Гастона Бержери Беттина Бержери характеризует Галу как экономную хозяйку: «Она подавала еду, приготовленную из каких-то диковинных продуктов, которых вы до этого никогда не пробовали. А еще она клала в салат сырые шампионьоны, хотя в то время это было не принято. Она кормила вас великолепным ужином и с гордостью сообщала, что он обошелся ей очень дешево» [63. С. 363].

Заметим, что первоначально Гала негативно отнеслась к простой испанской кухне. Впервые приехав с Полем Элюаром в Кадакес, она была неприятно поражена провинциальностью далианского мира, «местная еда вызывала у Дьяконовой отторжение». Она приходила в уныние от того, что «даже воздух в этой деревне отвратительно пропах соленой рыбой» [4]. Но, как мудрая женщина, «она внимательно наблюдала, с каким изяществом этот мальчик брал с тарелки вымоченного в винном соусе, зажаренного лангуста и жевал его» [4]. Впоследствии, живя с маэстро по несколько месяцев в Кадакесе и не имея возможности нанять помощников по дому, Гала, став более сдержанной и молчаливой, «мыла, мела, выращивала овощи и фрукты, ловила рыбу, торговалась с крестьянами, покупая у них творог, молоко, мясо и сметану» [4]. Самоограничение заставило чету быть в форме, а желание стать богатыми и знаменитыми уменьшило давление страхов.

Беттина Бержери. Фото: ochendaje.wordpress.com

Несмотря на простоту пищи и жизненные невзгоды, в том числе финансового плана, чета заботилась о качественном питании. Сальвадор Дали подчеркивал: «Можно не питаться вообще, но нельзя питаться лишь бы чем» [3]. Обратим внимание на следующий факт: неприятие Галы вызывала некачественная, несвежая и невкусная пища. Приехав впервые в Париж и придя в дом родителей Поля Элюара, девушка с отвращением ощутила «неприятный запах застарелой пищи, общую спертость воздуха» [2]. Но целеустремленная Гала постоянно внушала себе мысль, что «необходимость терпеть кухонный запах круглые сутки» — явление временное и в ее жизни скоро все изменится [2].



Особое место в рационе четы Дали занимали морепродукты. Выросший в испанском Средиземноморье гений просто обожал морепродукты — дары своей родины, и любил запивать их местным вином.



Маэстро отдавал предпочтение только что выловленным и тут же приготовленным морепродуктам (например, жареным лангустам с вертела). По его мнению, такая неприхотливая пища способна раскрыть «самые изысканные тайны Средиземного моря» [3]. Постижение потаенного усиливает название блюда, нередко придуманного самим гением. В своей кулинарной книге Сальвадор Дали опоэтизировал названия многих простых блюд, тем самым привлекая внимание вкушающих флером мифического: например, «Морской угорь восходящего солнца», «Пережитки прошлого» или «Пронзенное сердце».

Кадакес, балансир лукоморья и взгорья,

Гребни раковин в пене и лесенок ленты.

Древним богом садовым обласканы дети

и баюкают бриз деревянные флейты.

Спят его рыбаки на песчаной постели.

Служит компасом роза на палубе шхуны.

Плещет бухта платками прощальными, склеив

два стеклянных осколка, акулий и лунный [56].

Излюбленными в рационе питания четы были оливковое масло, поджаренный хлеб, камамбер, морские ежи (Дали «съедал в один присест три дюжины морских ежей, которых неспешно запивал вином» [3]), отбивные с вертела, рыбные супы, суп из морских ежей, угрей и каракатиц с добавлением зеленого горошка, поджаренного окуня или сардины, треску в помидорах, лангуста с рисом или жаренного на вертеле, дентоса по-матросски, называемого рыбаками морской свининой, запеченных в помидорах анчоусов, аркашонских устриц, грибы, поджаренные на оцинкованном противне, буллит (припущенные овощи, поджаренные на сковородке), рагу из кролика, утку в апельсинах, гусиную печенку с изюмом, бобы с салом, кровяной колбасой и каплей шоколада, белый вермут, шампанское и вина. Упоминания об этих продуктах гений оставил в своих книгах, что свидетельствует о значимости их в жизни четы Дали. Так, Сальвадор Дали уделяет внимание морским ежам, которых обожал, подчеркивая: «Вкус прискальных морских ежей, очень красных и отливающих средиземноморскими майскими лунами, я люблю больше всего на свете» [3]. Или интересен мифологический пассаж в рецепте дентоса по-матросски. Гений считал, чтобы блюдо удалось и отличалось отменным вкусом, «нужны три совершенно разных человека: безумец, скупердяй и транжира. Безумец должен заниматься огнем, скупердяй — подливать воду, а транжира — оливковое масло» [3].

Морской ёж. Фото v-thailand.com

Многие рецепты маэстро включают в качестве ингредиента хлеб, пропитанный в фиговом ликере, оливковом масле, соусе или вымоченный в молоке. Вместе с другими компонентами рецепта хлебом начиняется курица («Тропическая курочка») или рыба («Дорада по-африкански»). Помимо этого, хлеб, из которого извлечен мякиш, играет роль съедобной тарелки, пропитанной подливкой/соусом и начиненной мясом, морепродуктами, овощами («Тушеное мясо в булке», «Лодочки с сардинами», «Угри с пивом»).

Большинство рецептов, представленных в кулинарной книге гения, содержат сливки. Они великолепно сочетаются с мясными, рыбными и овощными блюдами. Данный молочный продукт богат белком, кальцием, фосфором, витаминами (А, С, Е, РР, В1 и В2) и другими биологическими веществами, способствующими нормальному обмену веществ в организме. Частое использование сливок в рецептах разных блюд неслучайно. Дело в том, что сливки не только придают пикантный вкус блюдам, но и играют роль антидепрессанта [38]. Сливки в блюдах, благотворно влияя на нервную систему и успокаивая ее, помогают вкушающему освободиться от депрессии и устраняют бессонницу. Как мы писали, чета Дали была подвержена депрессивным состояниям и бессоннице из-за тотальности страха и его нагнетания в силу особенностей психотоники Сальвадора и Галы. Считаем, что вуалированное внимание четы Дали к рецептам различных блюд, содержащих в качестве ингредиента сливки, обусловлено желанием гармонизировать собственное душевное состояние, находящееся во власти страхов.



Елена Яковлева