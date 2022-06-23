День в истории: Путин и катык, Болгар и ЮНЕСКО, Британия и Европа

Чем примечательна дата 23 июня?

Фото: Михаил Козловский

Сегодня, 23 июня, Международный Олимпийский день. 23 июня в Казани начали производить бомбардировщики, Владимир Путин побывал на Сабантуе, Болгар включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, появились первые герои Советского Союза, на экраны вышел фильм «Форрест Гамп», а граждане Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского союза. Родились российский офтальмолог Емилиан Адамюк, президент телекомпании «ВИD» Александр Любимов, певец Валерий Меладзе, поэт Анна Ахматова. Умерли бард Булат Окуджава, художник Карл Брюллов, хоккейный и футбольный тренер Анатолий Тарасов, физик Вильгельм Вебер. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

День, когда Путин ловил монету в катыке

23 июня 1839 года родился Емилиан Адамюк, один из основоположников отечественной офтальмологии. В Казани он окончил медицинский факультет университета и стал преподавать на кафедре хирургии и офтальмологии, открыл в городе глазную клинику, написал «Руководство к изучению болезней глаза».

Фото rostec.ru

23 июня 1940 года в Казани началось серийное производство бомбардировщиков конструкции Владимира Петлякова. Первые серийные самолеты пошли в бой в начале 1941 года. За это Петлякова и его команду выпустили на свободу после ареста в 1937-м по обвинению во вредительстве. При этом полностью обвинения с него были сняты в 1953-м.

23 июня 2000 года Владимир Путин и представители Государственной думы посетили в столице РТ Сабантуй, при этом основной их целью было совещание по ликвидации последствий урагана в республике, а также обсуждение подготовки к празднованию 1000-летия Казани. На Сабантуе Путин ловил ртом в тазике с катыком пятирублевую «монетку счастья».

Фото: president.tatarstan.ru

23 июня 2014 года город Болгар включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как свидетельство «взаимоотношений и исторического взаимообогащения культурных традиций» тюрков, финно-угров и славян. Впервые городище появилось в предварительном списке ЮНЕСКО в 1998 году.



23 июня 2021 года «Реальное время» писало про дело арестованного в 2015 году управляющего «Высокогорскими коммунальными сетями» Айрата Валиуллина. На судебном заседании ситуация поменялась — подсудимый стал потерпевшим, так как стало известно, что Валиуллину предлагал взятку в размере 7 миллионов рублей коммунальщик Руслан Алиев.



Фото: Ирина Плотникова

Первые герои СССР

23 июня 1934 года Анатолий Ляпидевский, Николай Каманин, Михаил Водопьянов, Иван Доронин, Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков и Маврикий Слепнев получили в Кремле золотые звезды Героя Советского Союза, став первыми в стране людьми с этим званием. Эти семеро — летчики, которые смогли пробиться в ледовый лагерь экипажа парохода «Челюскин» и вывезти людей на континент.



23 июня 1962 года в семье разведчика и актрисы в Лондоне родился Александр Любимов. Стал популярен в 1980-е как один из первых ведущих передачи «Взгляд», один из основателей, а позже президент телекомпании «ВИD», в частности, занимался передачей «Жди меня».



Фото kinopoisk.ru

Форрест побежал

23 июня 1994 года на экраны вышел фильм «Форрест Гамп» по одноименному роману Уинстона Грума. В фильм не вошли некоторые книжные эпизоды, например спасение утопающего Мао Цзэдуна и полет в космос. В 2001-м предполагалось снять продолжение фильма, но после 11 сентября авторы решили, что мир уже слишком изменился.

23 июня 2016 года граждане Великобритании на общенациональном референдуме проголосовали за выход королевства из Европейского союза. Ранее дата Брексита сдвигалась из-за разногласий ведущих партий парламента. Решение поддержали 51,9% проголосовавших.