Цитаты недели: Хабиров — о «двойке» Татарстана, Белоусов — о рубле, Касперский — об айтишниках

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

На текущей неделе фокус внимания несколько сместился со спецоперации на Украине на события XXV Петербургского международного экономического форума. Участники юбилейного ПМЭФ обсудили не только положение дел в экономике и влияние на нее западных санкций, но и поддержку «айтишников», а также креативное сообщество страны, мозги которого «растут в другую сторону». В Госдуме тем временем хотят бороться с алкогольно-наркотическим геноцидом россиян, в Кремле советуют журналистам не задавать вопросы про возможность ядерной войны, а Дмитрий Медведев в своем telegram-канале продолжает писать послания Западу. Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

О «путинской инфляции» на Западе

В последнее время все чаще слышу про так называемую, — вы уж меня извините, я не люблю заниматься здесь, да и вообще себя как-то упоминать, но не могу не сказать, — все мы слышим про так называемую путинскую инфляцию на Западе. Я, когда вижу это, все время думаю: на кого рассчитана эта глупость — на тех, кто читать и писать не умеют, вот и все. Люди, которые хотя бы умеют читать, понимают, на самом деле что происходит. Россия, наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чем.

Главная речь на уходящей неделе, пожалуй, произнесена президентом России Владимиром Путиным на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Не смог глава государства обойти вниманием обвинения западных коллег в том, что он виноват в росте цен в США и странах Европы. Такую «заслугу» ему приписывал американский лидер Джо Байден. Путин с этим не согласен. По его мнению, Запад пытается свалить на Россию результаты своей ошибочной экономической политики, а спецоперация на Украине стала для них в этом деле спасательным кругом.

Об алкогольно-наркотическом геноциде россиян



Но тогда, собственно, жизнь артиста, да как и сейчас тем более, она богемная — приемы, фестивали, застолья, спиртное. Впрочем, сегодня так живут не только артисты, но почти весь наш народ, подвергнутый алкогольно-наркотическому геноциду <...> Нам никто не объяснял, что от каждой рюмки водки — внимание, депутаты, — лопается сотня сосудов. И что алкоголь выходит из организма 21 день.

Заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Бурляев предложил ввести в российских школах уроки трезвости, а в вузах — собриологию. Перед коллегами-депутатами он рассказал об «алкогольно-наркотическом апокалипсисе, который выкашивает Русь», и зачитал отрывок из своей поэмы «Иван Вольнов». Поведал Бурляев и историю о том, как впервые попробовал алкоголь — тогда ему было четырнадцать лет, а угостил его Владимир Высоцкий. Как признался народный избранник, в тот момент он почувствовал себя взрослым. Виновником алкогольной трагедии Родины Бурляев считает российского императора Петра I, открывшего границу, через которую «пришли иноземцы и начали спаивать».



О суверенитете Ким Чен Ына

Ким Чен Ын — точно не мой герой. Но он доказал одну безусловную истину нашего жестокого времени: если у тебя нет ресурса защитить свой суверенитет, кто-то, кто сильнее, обязательно рано или поздно захочет тебя подчинить и принудить к выгодному ему поведению. (Это, в частности, пытался сделать Дональд Трамп с Северной Кореей при помощью «дипломатии канонерок»! Но не вышло!). Или потребует присяги на верность! Или принудит поддерживать свою экспансию. Или заставит стать врагом его врагов. Или посадит на финансовую иглу. Или предложит «ядерный зонтик» за место в общем политическом строю. Киму не хватает хлеба и лекарств. Но средств защитить суверенитет — выше крыши!

В День России, в условиях, когда страны Запада отворачиваются от нашей страны, лидер КНДР Ким Чен Ын выразил ей «полную поддержку и одобрение» в своем поздравлении. Это не оставил без внимания депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов, который, как он признался, не питает симпатии к северокорейскому лидеру. Тем не менее Ким Чен Ына он считает настоящим защитником суверенитета КНДР. По мнению Морозова, придет время и тот, либо его преемник, «переплавят свой суверенитет в успешный национальный экономический курс».



О «двойке» Татарстана

Мы очень признательны за оценку нашей работы за этот год. Прошлый рейтинг мы тоже были пятыми. Я вот думаю, сейчас домой приеду, жители спросят у меня: как ты вот приехал? Я скажу: ну мы опять пятерку получили, а вот братский Татарстан опять двойку получил.

На ПМЭФ озвучили Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах России. Татарстан сохранил за собой второе место, а соседняя Башкирия — пятое. Это с иронией прокомментировал ее глава Радий Хабиров, сидевший на мероприятии рядом с президентом братской республики Рустамом Миннихановым. Он рассказал, что преподнесет жителям своего региона новость в позитивном ключе — Башкирия отличница.

О паровозе экономик западных стран



Теперь с нетерпением ожидаем очередного пакета европейских санкций и великих санкционных решений grandfather Joe, по поводу которых авторы этих самых санкций сразу начинают придумывать схемы обхода. Про инфляцию, цены на все виды топлива и прогнозы по падению экономик напоминать не буду. Все данные в открытом доступе. И это только первый месяц лета. Ожидаем осени… когда придется собирать основной санкционный урожай. А пока паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!

В ожидании новых «великих санкционных решений» президента США Джо Байдена и их «урожая» заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал новый пост в telegram-канале. По его словам, авторы всех ограничений начали понимать, что «без нашей страны им никак не выжить». Без России они не смогут получить даже еду для своих граждан, уверяет Медведев. Поэтому Запад ищет лазейки в своем санкционном творчестве, а в это время его экономики стремительно мчатся в тупик.



О назначении министром промышленности и торговли

Мне утром, в 6.30, поступил звонок, я взял трубку, и на той стороне провода мне сказали: «Пойдешь работать в Министерство промышленности». У меня первая мысль была, что это розыгрыш. Но когда мне по-русски объяснили, что надо идти, я понял, что это правда.

Новоиспеченный министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко перед своими теперь уже экс-коллегами депутатами Госсовета республики признался, что не сразу поверил, что ему предстоит заменить Альберта Каримова, которого забрали в федеральный Минпромторг. Кандидатуру известного в республике бизнесмена парламентарии согласовали единогласно, а премьер-министр Татарстана Алексей Песошин охарактеризовал его как авторитетную личность в кругах руководителей промышленных предприятий. Коробченко отметил, что опыт работы в предпринимательской сфере поможет ему в работе на новой должности. Среди основных целей новый глава татарстанского Минпромторга обозначил поднятие потенциала производительности заводов и компаний, притягивание новых технологий и подготовку высококвалифицированных кадров.



О профессионализме журналистов

Я считаю, что в наши дни средства массовой информации должны быть достаточно профессиональные, чтобы не задавать таких вопросов, а те, у кого берут интервью, должны быть достаточно мудрыми, чтобы на такие вопросы не отвечать.

С начала российской спецоперации на Украине не затихают вопросы по поводу ядерной войны. Адресуют их и Кремлю. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не спешит давать ответы — он считает, что спрашивать об этом и вовсе не следует. А если вопрос прозвучал, отвечать на него также не стоит — мудрее будет промолчать.



О переукрепленном рубле

Рубль у нас переукреплен, 55—60 рублей за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок. Равновесным, комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар.

Российский рубль назло всем санкциям оказался крепким орешком. Так, например, в мае курс доллара опустился ниже 58 рублей впервые за четыре года. Однако плюсы в таком положении дел сомнительные, подметил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Он объяснил, что курс рубля «складывается таким, какой есть», поскольку Центробанк не таргетирует его.



Об айтишниках

Понятие «айтишник» скоро исчезнет, потому что «айтишниками» скоро станут все! И вот, говорят про нехватку кадров. Но вы бы поехали в Германию, например. Когда там говоришь, что в России дети со школы могут изучать программирование, они в шоке, у них такого нет».

IT-отрасль становится все привлекательнее. Генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский считает, что профессии в этой сфере в перспективе освоят большинство людей. И этот интерес россиян к IT-индустрии власти поддерживают — программированию начинают учить с детства. Касперский обратил внимание, что ИТ-специальности — это «профессиональная непотопляемость и гарантия высокого дохода для специалистов».



Про Netflix головного мозга

Нам нужны авторы и режиссеры, которые не страдают болезнью, которую я называю «Netflix головного мозга». Они смотрят что-то сделанное для неживых сервисов, непредназначенное для массовых сервисов... Нам нужны специалисты, которые умеют и хотят работать с массовой аудиторией, те самые, которые сделали Marvel, DC Comics... Наша проблема не в том, что мы мало производим, мы производим достаточно, но проблема в том, что мозги нашего креативного сообщества растут в другую сторону. Почему-то они хотят быть не Гайдаем, Рязановым или Меньшовым, а почему-то они хотят в артхаус.

Президент фонда «Академия российского телевидения» Александр Акопов считает, что отечественная киноиндустрия нуждается в глотке свежего воздуха, а не фильмах под копирку. Упор же в этом деле надо делать не на количество, а на качество. Последнее потребует больших вложений. По словам Акопова, некоторых «творцов» современного кино даже приходится воспитывать. Особо строго относятся к любителям фильмов Андрея Тарковского — с абитуриентами, которые произносят его имя, ведет разъяснительную работу специальный человек.



О сожалениях

Жалко у пчелки. Но при этом обидно.

Такой короткой фразой министр промышленности и торговли Денис Мантуров на полях Петербургского международного экономического форума ответил на вопрос, жалко ли ему, что IKEA уходит из России. Шведская компания покидает российский рынок спустя три месяца после приостановки деятельности.



О втором шансе

IKEA окончательно уходит из России. Сама жизнь дает нам второй шанс — пожалуйста, не назовите ее «Уютно и точка».

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян уходу IKEA из России даже обрадовалась — обиды и сожалений у нее нет. Она даже увидела в этом аналогию с ситуацией с сетью ресторанов «Макдоналдс», которые после объявления о завершении работы и покупки бизнесменом Александром Говором начали открываться в стране под новым названием.



Однако новое название «маков» ей пришлось не по душе, поэтому для российского аналога IKEA она попросила придумать более оригинальное наименование. Вслед за этим она решила подкинуть российским бизнесменам идеи для слоганов — «Уютно и чего уж там», «ЗвОнит — и ладно», «Летит — и ниче вроде».