Депутаты Госсовета Татарстана окончательно согласовали кандидатуру Олега Коробченко на пост главы Минпромторга

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представил на согласование кандидатуру Олега Коробченко на пост заместителя премьер-министра республики — министра промышленности и торговли. Она утверждена депутатами Государственного совета региона единогласно и без прений.

По словам Песошина, Олег Коробченко — известный в республике предприниматель, который основал собственный бизнес по ремонту грузовой техник «Кориб», а также является официальным дилером по продаже автомобильной техники ПАО «КАМАЗ».

— Опираясь на бизнес-компетенции, он справится с поставленными задачами в непростое экономической ситуации, — сказал глава Кабмина Татарстана.

Фото: tatarstan.ru (архив)

Олег Коробченко назначен и.о. обязанности заместителя премьер-министра Татарстана — министра промышленности и торговли республики 30 мая этого года. До этого последние 3 года являлся депутатом Госсовета региона, работая в комитете по экономике, инвестициям и предпринимательству. С его уходом комитет сокращается до 11 человек. Кроме того, он выходит из комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов.

— Когда мне позвонили в 6.30 утра с приглашением стать министром промышленности, я подумал, что это розыгрыш. Но когда сказали по-русски, что надо идти, я поверил, — рассказал в ответном слове только что назначенный Олег Коробченко.

«Реальное время» сообщало, что новым генеральным директором группы компаний «Кориб» станет нынешний исполнительный директор Андрей Кожевников. Сейчас ее по-прежнему возглавляет сам Коробченко, но после назначения на должность вице-премьера республики и главы Минпромторга Татарстана ему придется покинуть пост гендиректора.



Луиза Игнатьева