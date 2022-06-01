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Байден заявил, что США поставят Украине РСЗО HIMARS и вертолеты Ми-17

20:36, 01.06.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Байден заявил, что США поставят Украине РСЗО HIMARS и вертолеты Ми-17
Фото: kremlin.ru

США поставят Украине новое вооружение. Об этом сообщил американский президент Джо Байден.

— Благодаря дополнительному финансированию для Украины, одобренному при подавляющей двухпартийной поддержке в Конгрессе, США имеют возможность продолжать поставки Украине большего объема оружия, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Новый пакет военной поддержки включает в себя поставку реактивных систем залпового огня HIMARS с боеприпасами, четырех вертолетов Ми-17, тысячи ракет Javelin и 15 тактических машин.

На этой неделе лидер США заявил об отсутствии планов отправлять на Украину ракеты, способные наносить удары по российской территории. А в прошлом месяце Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи на $40 миллиардов.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий на Украине. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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