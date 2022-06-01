Минобороны России: ВКС уничтожили 29 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВКС высокоточными ракетами поразили пять пунктов управления и 29 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

За сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили более 900 целей ВСУ. Среди них: 623 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 169 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей и 128 пунктов управления.

Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили до 200 националистов, 24 единицы вооружения и военной техники, среди которых батарея 155-мм гаубиц М777, 203-мм орудие 2С7 «Пион», боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня «Град» и два склада боеприпасов.

Российские средства ПВО сбили самолет Су-25 Украины около Сергеевки (ДНР) и вертолет Ми-8 у Харькова. Конашенков добавил, что в районах Малой Камышевахи и Каменки Харьковской области перехвачены две украинские ракеты реактивной системы залпового огня «Смерч».

Всего с начала специальной военной операции на Украине уничтожены: 185 самолетов, 129 вертолетов, 1 077 беспилотников, 326 зенитных ракетных комплексов, 3 363 танка и другие боевые бронированные машины, 457 установок реактивных систем залпового огня, 1 744 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3 329 единиц специальной военной автомобильной техники.

31 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские военные разминировали свыше 2,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР. Наличие взрывоопасных предметов проверили в 35 зданиях, включая 13 социально значимых объектов, один мост и 9,6 км дорог.

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Дарья Акимова