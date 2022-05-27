Хронология военной спецоперации: самое важное за 27 мая

Ключевые события 93-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

День 93-й: украинские биолаборатории входили в систему Пентагона, войска ЛДНР освободили Красный Лиман

По данным Министерства обороны России на 27 мая, с начала специальной военной операции уничтожены 180 самолетов, 127 вертолетов, 1 027 беспилотных летательных аппаратов, 324 зенитных ракетных комплекса, 3 281 танков и других боевых бронированных машин, 438 установок реактивных систем залпового огня, 1693 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3 218 единиц специальной военной автомобильной техники.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ракетные войска и артиллерия поразили за сутки: 77 пунктов управления подразделений ВСУ; 412 районов сосредоточения живой силы и военной техники; 53 артиллерийских огневых позиции.

Министерство обороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили один самолет МиГ-29 ВВС Украины, 8 беспилотных летательных аппаратов, а также перехватили одну баллистическую ракету «Точка-У». Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожены подразделения резерва ВСУ, перебрасывавшиеся для усиления группировки украинских войск в Донбассе.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: позиции 10-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ; 7 командно-наблюдательных пунктов и 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники; установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокатор подсвета и наведения С-300 в районе Барвенково.

Первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов заявил, что в Россию под видом беженцев пытались проникнуть около 250 националистов с Украины.



Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что гуманитарный коридор для выхода иностранных судов из портов Украины скорректирован и с 27 мая будет представлять собой маршрут протяженностью 139 морских миль с шириной полосы 3 мили.



Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории республики находятся свыше 5 тысяч военнопленных украинских боевиков.

Также Пушилин заявил, что на данный момент рано обсуждать вопросы по сумме ущерба ДНР, поскольку украинские военные продолжают наносить удары.

Войска Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской армии освободили Красный Лиман, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

Министерство обороны России обнародовало видео работы самой мощной и дальнобойной самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка» калибра 203 мм.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство Украины постоянно делает противоречащие друг другу заявления, что не позволяет понять, чего хочет Киев. По его словам, переговоры сейчас заморожены по решению и в соответствии с линией, избранной украинской стороной.



Вместе с этим глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что переговоры с Украиной какое-то время проходят «на низком профиле», сам формат пока остается.

Также Минобороны России опубликовало кадры работы радиолокационных станций (РЛС) «Небо-Т» в ходе специальной военной операции на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поддержка Донбасса и освобожденных территорий Украины, разоблачение фейков о специальной операции входят в число приоритетных направлений взаимодействия субъектов страны с гражданским обществом.



На Украине возбудили уголовное дело против генпрокурора Луганской Народной Республики по обвинению в коллаборационизме, ему грозит до 15 лет лишения свободы, об этом информирует «РИА Новости».

Транспортное командование армии США за время российской специальной военной операции отправило на Украину более 23,5 тысячи тонн вооружения и амуниции. Кроме того, из Соединенных Штатов в Европу было переброшено более 16 тысяч американских военнослужащих, чтобы «заверить союзников» в поддержке и «сдержать потенциальную российскую агрессию против НАТО».

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс заявил, что его коллеги в альянсе начали еще в декабре—январе готовить «наземные линии связи» для быстрого снабжения Киева оружием. Этот оружейный «трубопровод» доставил ракеты Stinger и Javelin до 24 февраля и с тех пор перевез огромное количество более тяжелого вооружения, передает «РИА Новости».

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ за 100 дней эскалации конфликта в Донбассе 3 322 раза вели огонь по республике, в результате чего погибли 125 мирных жителей, в том числе четверо детей.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что западные страны по принуждению США отдают Украине вооружения, произведенные в СССР, так как Вашингтон будет принуждать их закупать дорогостоящее американское вооружение.

Следственный комитет России возбудил более 1 тысячи уголовных дел по фактам преступлений украинских военных. По данным ведомства, известны конкретные имена лиц из числа руководящего состава следственных изоляторов Киева, Полтавы, Николаева, Харькова, Винницы, Днепропетровска и Сум, где пытали российских военнопленных.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что украинские биолаборатории были подключены к пентагоновской системе глобального контроля за распространением инфекционных заболеваний.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

По словам Кириллова, инструкторы США обучали украинских военных в биолабораториях экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы, этот факт был установлен в ходе военной спецоперации. Он также рассказал, что оспа обезьян была занесена из Нигерии, где работает минимум четыре американские биолаборатории.

Кириллов также заявил, что США и Украина в отчетах о своих биологических исследованиях для ООН не указывали о совместных работах в области биологической защиты. По его словам, о взаимодействии с Украиной в своих отчетах для ООН также не заявляли Польша и Германия.

Кроме того, он добавил, что референс-лаборатория в городе Мерефа Харьковской области была введена в эксплуатацию в обход норм и требований биобезопасности, при этом выделенные 15 миллионов долларов на реконструкцию были израсходованы не по назначению.

Фото: Минобороны РФ

Пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю сообщила, что российские силовики перекрыли канал поставки оружия и боеприпасов с Украины на полуостров. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Белоруссии Игорь Буткевич заявил, что на территории Украины у белорусской границы отмечается нахождение вооруженных групп людей и одиночек, их можно расценивать как диверсантов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись из Донбасса, на которой бойцы из Чечни действуют в условиях городского боя, и объяснил, чем такие действия отличаются от боестолкновений любого другого рода.

Вечером Минобороны сообщило, что в домах Харькова и Константиновки в ДНР боевики украинской территориальной обороны оборудовали огневые позиции и снайперские точки, не эвакуируя жителей, а в лицее и ПТУ в Краматорске — опорные пункты с артиллерией и РСЗО, в помещениях удерживают местных жителей.

Кроме того, по данным МО, в Великоновоселковском районе ДНР боевики «Правого сектора» открыто призывают к геноциду русскоязычных лиц и греческой диаспоры, а также грабят людей.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый, второй и третий месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.

