В Минобороны сообщили об увеличении гумкоридора для выхода иностранных судов из портов Украины

Маршрут морского гуманитарного коридора, по которому иностранные суда выходят из украинских портов, скорректирован. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.



По его словам, с 27 мая гуманитарный коридор будет представлять собой маршрут движения судов протяженностью 139 морских миль с шириной полосы 3 мили. Речь идет о выходе судов их портов Одессы, Николаева, Черноморска, Херсона, Очакова и Южного в открытое море.

— Ответственность за обеспечение безопасности выхода судов из портов и следования до района сбора несет украинская сторона, — приводит слова Мизинцева ТАСС.

Сегодня в Минобороны России сообщили об устранении минной опасности в акватории порта Мариуполя. По данным ведомства, в гавани по-прежнему остаются шесть иностранных сухогрузов, среди которых «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминикана), «Смарта» (Либерия), «Блю Стар» (Панама) и другие.

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Диана Жиленкова