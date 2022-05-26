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В Минобороны сообщили об увеличении гумкоридора для выхода иностранных судов из портов Украины

22:16, 26.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Минобороны сообщили об увеличении гумкоридора для выхода иностранных судов из портов Украины
Фото: wikipedia.org

Маршрут морского гуманитарного коридора, по которому иностранные суда выходят из украинских портов, скорректирован. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, с 27 мая гуманитарный коридор будет представлять собой маршрут движения судов протяженностью 139 морских миль с шириной полосы 3 мили. Речь идет о выходе судов их портов Одессы, Николаева, Черноморска, Херсона, Очакова и Южного в открытое море.

— Ответственность за обеспечение безопасности выхода судов из портов и следования до района сбора несет украинская сторона, — приводит слова Мизинцева ТАСС.

Сегодня в Минобороны России сообщили об устранении минной опасности в акватории порта Мариуполя. По данным ведомства, в гавани по-прежнему остаются шесть иностранных сухогрузов, среди которых «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминикана), «Смарта» (Либерия), «Блю Стар» (Панама) и другие.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
Общество

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