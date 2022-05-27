В ФСБ заявили о выявлении 250 националистов под видом беженцев с Украины

Первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов заявил, что в Россию под видом беженцев пытались проникнуть около 250 националистов с Украины. Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».

По его словам, среди них были те, кто участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины. Всего с середины февраля в Россию пропущено более 1,2 млн российских и украинских граждан, добавил Кулишов.

Он также отметил, что в связи с сохранением угрозы совершения спецслужбами Украины диверсий и террористических актов остается актуальной задача охраны Крымского транспортного перехода, других стратегически важных объектов полуострова, а также обеспечения безопасности субъектов морской экономической деятельности в акватории Черного и Азовского морей. В ФСБ внимательно отслеживают обстановку на границе с Украиной и готовы к различным сценариям ее развития.

Фото: кадр видео Минобороны России

24 мая сообщалось, что в Брянской области до 7 июня продлили действие высокого (желтого) уровня террористической опасности. Она находится на границе с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам со стороны соседнего государства.



Дарья Акимова