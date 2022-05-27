Минобороны России: за сутки ракетные войска и артиллерия поразили около 550 целей ВСУ

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что ракетные войска и артиллерия поразили за сутки около 550 целей ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

Среди них 77 пунктов управления подразделений ВСУ, 412 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 53 артиллерийских огневых позиции. В районе населенного пункта Завгороднее Харьковской области сорвана очередная попытка наведения понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец.

Также, по словам Конашенкова, российские ПВО сбили в воздухе украинский МиГ-29 над населенным пунктом Беляры Одесской области и перехватили ракету «Точка-У» в районе Сватово Луганской Народной Республики.

Кроме того, ВКС России уничтожили пусковую установку ЗРК «Бук-М1» и радиолокатор подсвета и наведения украинского С-300, а также украинскую РЛС около Гусаровки Харьковской области. Российская авиация уничтожила два склада вооружения в районе населенных пунктов Спорное ДНР и Барвенково Харьковской области и вывела из строя девять танков ВСУ.

Всего с начала спецоперации уничтожены 180 самолетов, 127 вертолетов, 1 027 беспилотных летательных аппаратов, 324 зенитных ракетных комплекса, 438 установок реактивных систем залпового огня, 1 693 орудия полевой артиллерии и миномета и 3 218 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне в Минобороны сообщили об устранении минной опасности в акватории порта Мариуполя. Гражданские суда могут безопасно пользоваться гаванью. Однако, несмотря на созданные российской стороной условия для безопасного выхода, в порту по-прежнему остаются шесть иностранных сухогрузов.

Дарья Акимова