Хронология военной спецоперации: самое важное за 23 мая

Ключевые события 89-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: Минобороны России

День 89-й: участник спецоперации из Татарстана рассказал о происходящем на Украине, «точка невозврата»

По данным Министерства обороны России на 23 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 177 самолетов, 125 вертолетов, 990 беспилотных летательных аппаратов, 319 зенитных ракетных комплексов, 3 226 танков и других боевых бронированных машин, 421 установка реактивных систем залпового огня, 1 643 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3 106 единиц специальной военной автомобильной техники.

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что «точка невозврата» специальной военной операции России на Украине пройдена: «Блицкрига не получилось потому, что мы ставим жизнь человека во главу угла. Можно было погубить людей и давно уже взять Киев, но задачи нет делать это ценой человеческой жизни».

Участник специальной военной операции России из Татарстана Айрат Сабиров в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказал об информационной войне: «И та, и другая сторона старается показать себя более сильной, чем есть. Иначе нельзя — иначе мы проиграем. Я так скажу: у нас самое лучшее оружие, но лучше бы, если бы его было еще больше. Надо использовать по максимуму наши тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и «Буратино». Да, они страшные! А как иначе? Иначе к всушникам никак не подберешься, годами их из бункеров можно будет доставать безрезультатно. И будут гибнуть наши парни — настоящие, а не те, кто покорно под белым флагом выступают».

Он заявил, что Украина могла прийти в Росиию через три-пять лет: «И Мариуполь мог случиться в Казани! На двести процентов пришли бы! Я видел в их школах их учебники, читал, что там написано. Сказки для детсадовцев читал. Они считают, что мы враги, что нас надо уничтожать, нас надо загнать за Урал, а это их земля. А после мариупольской полиции что нам досталось, я вам скажу: в их «тревожных чемоданчиках» — практически в каждом были какие-то нацистские прибамбасы. Ремни, кружки со свастикой и всякое такое — просто волосы от этого дыбом! Для них это все — важные символы. Я ведь пошел туда еще и потому, что хотел убедиться лично в том, что про них нам говорили. И я уверен, что это правда, что они пришли бы. Американцы им еще бы дали и атомную бомбу, пожалуй. И они бы их кинули — и пошли в атаку».

Фото предоставлено Айратом Сабировым

Также Сабиров поведал о неподписанных ампулах с наркотиками на позициях украинских солдат: «И под наркотиками они воевали, я не сомневаюсь. Им же руки-ноги отстреливали, а они смеялись. После боя кто-то выпить, кто-то закурить хочет. А я вот несколько лет не пью — спасаюсь анекдотом, хорошим словом, весельем. От выпивки эффект короткий, и напряжение потом все равно, как в скороварке, накапливается. Так что главное тут — сохранять нормальное настроение, а это возможно только если не принимать все внутрь себя. Мы поддерживали молодых ребят. Видели страх в их глазах и поддерживали. А потом они шли и делали, что надо».

Татарстанец отверг и обвинения в мародерстве: «Да не до мысли там о том, как бы поживиться! Там даже видео, фото снимать было невозможно — не до того. Мародерство мы видели, но этим как раз всушники занимались. И их сторонники. Они как раз и таскались с тачками туда-сюда — потомки бандеровцев. А наших ребят обвиняют. Мол, они вещи утаскивали, — да что их нам, в рюкзак складывать?! Бандеровцы, да, грабили. Им надо же что-то поменять на еду и алкоголь».

Министерство обороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили три самолета Су-25 воздушных сил Украины и 13 беспилотных летательных аппаратов. Также перехвачены две украинские баллистические ракеты «Точка-У» и восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожено перебрасывавшееся на Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска. За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы «Север», 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов боеприпасов в районах ЛНР. В ДНР уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

В МИД России заявили о получении от Италии предложения по мирному урегулированию ситуации на Украине, в настоящее время оно рассматривается. В него входят четыре направления: о прекращении огня; о нейтралитете Украины, обеспеченном международно-политическими гарантиями и связанным с процессом вступления страны в Евросоюз; о выработке двустороннего соглашения между Киевом и Москвой по территориальным вопросам, в частности по спорным регионам Крыма и Донбасса; о подписании нового многостороннего соглашения о реорганизации международных балансов, начиная с отношений между ЕС и Россией.

Следственный комитет России установил причастность к преступлениям против гражданского населения Донбасса еще троих украинских военнослужащих — это командир 21-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Юрчук, начальник штаба — первый заместитель командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Игорь Скибюк и его заместитель Павел Туровчик. Против них возбуждены уголовные дела о жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вряд ли можно говорить о возможности обмена украинского политика Виктора Медведчука на вышедших с «Азовстали»: «Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, он не имеет отношения к России, и он не является военным. А в случае лиц, которые сдались в плен на «Азовстали», речь идет о военных и членах националистических формирований. Поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах».

Фото: kremlin.ru

В Лисичанске Луганской Народной Республики в здании и ангарах завода редких газов подразделения ВСУ разместили ствольную артиллерию и РСЗО, заминировали емкости с химически опасными веществами, а в подземных сооружениях насильно удерживают сотрудников завода и местных жителей. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев: «При этом, националисты систематически обстреливают из РСЗО позиции Вооруженных Сил России и формирований Луганской Народной Республики, тем самым провоцируя их на ответный удар с целью дальнейшего обвинения в уничтожении мирных жителей и создании техногенной катастрофы в городе». Кроме того, украинские неонацисты заминировали мосты через реки Сейм и Любка, которые они планируют взорвать и обвинить Вооруженные Силы России в ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры.

Западные СМИ были вынуждены признать, что многие мирные жители в Буче погибли не от огнестрельных ранений, а от артиллерийских снарядов, использовавшихся Вооруженными силами Украины, заявил в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по вопросам мира и безопасности: «Теперь же вбрасываются новые фальшивки, призванные сместить акцент с очевидной ответственности украинской армии за провокацию в Буче. Как и за провокацию в Краматорске, о которой после появления очевидных свидетельств причастности Украины западные СМИ предпочитают больше не вспоминать».

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый и второй месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.