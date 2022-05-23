МИД сообщил о рассмотрении предложений от Италии по мирному урегулированию ситуации на Украине

В МИД России сообщили о получении от Италии предложения по мирному урегулированию ситуации на Украине, в настоящее время оно рассматривается, информирует «РИА Новости».



Ранее МИД Италии публиковал содержание мирного плана по Украине, переданного в ООН. В него входят четыре направления: о прекращении огня; о нейтралитете Украины, обеспеченном международно-политическими гарантиями и связанным с процессом вступления страны в Евросоюз; о выработке двустороннего соглашения между Киевом и Москвой по территориальным вопросам, в частности по спорным регионам Крыма и Донбасса; о подписании нового многостороннего соглашения о реорганизации международных балансов, начиная с отношений между ЕС и Россией.

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На прошлой неделе в российском МИД сообщили, что продолжавшиеся всего на несколько дней меньше, чем сама специальная военная операция, переговоры делегаций России и Украины фактически остановились:

— Украина фактически вышла из переговорного процесса, — заявлял замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

Маргарита Головатенко