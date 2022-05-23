Российские ПВО сбили три украинских Су-25

Российские средства ПВО за сутки сбили три самолета Су-25 воздушных сил Украины. Также сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.



Перехвачены две украинские баллистические ракеты «Точка-У» и восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожено перебрасывавшееся на Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска. За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы «Север», 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов боеприпасов в районах ЛНР. В ДНР уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 39 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожен склад боеприпасов в ЛНР. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 230 националистов, выведены из строя 33 единицы украинской военной техники.

Фото: кадр видео Минобороны России

Вчера в Минобороны сообщили, что российская авиация поразила еще три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины, а также склад с боеприпасами в районе населенного пункта Красный Лиман.

Маргарита Головатенко