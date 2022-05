День в истории: городской Сабантуй, казанский «Валдай», всемирный рок-н-ролл

Чем примечательна дата 20 мая?

Фото: Сабантуй в рамках Всемирного конгресса татар, 21 июня 1992 года / kzn.ru

Сегодня, 20 мая, в России отмечается День Волги. В этот день в Казани впервые официально отметили Сабантуй и открыли завод искусственных кож «Искож», в Петербурге публично продемонстрировали, как работает электрическая лампа для уличного освещения, Билл Хейли выпустил свой знаменитый сингл Rock Around the Clock, Восточный Тимор признали независимым. Родились: актер Айдар Хафиз, музыковед Земфира Сайдашева, художник-живописец и скульптор Александр Дейнека. Умерли: актер Олег Янковский, телеведущая Валентина Леонтьева, польский король Владислав IV. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Сабантуй — праздник городской

20 мая 1911 года в Казани впервые отметили Сабантуй как официальный татарский праздник. На площади проводились состязания велосипедистов, в беге, национальной борьбе. Мероприятие началось в девять утра и продолжалось до пяти вечера. Народ пел песни, а военный оркестр по просьбе организаторов мероприятия исполнил «мусульманские мелодии». Одни уверяют, что собралось около пяти тысяч человек, другие говорят о 20—25 тысячах. Праздник также был записан на кинематографическую ленту.

Строительство предприятия «Кожсуррогат». Фото 100tatarstan.100tatarstan.ru

20 мая 1938 года «Кожсуррогат», специализирующийся на выпуске обувных и технических картонов, синтетических пленочных материалов, стал заводом искусственных кож «Искож». Здесь впервые в СССР начали серийное производство заменителя натуральной кожи — стелечного картона С-1. Также был открыт новый цех по выработке обувного картона.

20 мая 1938 года родилась музыковед, первый доктор искусствоведения в истории Казанской государственной консерватории Земфира Сайдашева. В семь лет параллельно со школой посещала занятия по классу фортепиано, а через десять лет поступила в музыкальное училище на теоретико-композиторский факультет. Сайдашева — редкий пример автора, активно пишущего и о высоких жанрах, и о песенных образцах татарской эстрады.

Фото: azatliq.org

20 мая 1943 года родился Айдар Хафиз. Известен как актер Камаловского театра, но успел потрудиться и в других должностях: в ДК имени Ленина был режиссером, в театре кукол — администратором, в филармонии — мастером художественного слова. Но с 1978 года до смерти в 2020-м вновь служил Камаловскому.

20 мая 2021 года «Реальное время» писало о начале работы Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Казани. Главным предметом обсуждения для экспертов из России, Казахстана, Киргизии и Узбекистана стал вызов для экономики и общества во всем мире — пандемия коронавируса: «Россия и Центральная Азия после пандемии: как мы прошли стресс-тест?». Вывод, который был озвучен каждым из спикеров, оказался однозначен: мировая пандемия стала драйвером для укрепления отношений между странами.





Фото polytech.bm.digital

Лампы — на улицу!



20 мая 1873 года в Петербурге была публично продемонстрирована работа электрической лампы для уличного освещения, разработанной электромехаником Александром Лодыгиным. Проще говоря, изобретатель вынес лампу накаливания из кабинета на улицу. Позже Лодыгин повторил эксперимент и на Морской улице, где лампы проработали два месяца. В июле следующего года изобретателю присудили Ломоносовскую премию в размере 1000 рублей.

20 мая 1899 года родился советский художник-живописец и скульптор Александр Дейнека. Еще в детстве у него появилось два непохожих интереса — живопись и техника. Через несколько лет он получил художественное образование в Харьковском художественном училище. Дейнека — пионер соцреализма: в частности, он автор первого советского монументального полотна «Оборона Петрограда», активный иллюстратор книг и журналов, автор «Окон ТАСС».

Фото muzei-mira.com

Начался рок-н-ролл

20 мая 1954 года группа уроженца Мичигана Билла Хейли выпустила сингл Rock Around the Clock. Термина «рок-н-ролл» в современном его значении еще не существовало, сингл был обозначен на пластинке как «фокстрот». Настоящий успех к песне пришел после выхода фильма «Школьные джунгли» в 1955 году, в котором сингл был использован в качестве музыкальной заставки. Согласно «Книге рекордов Гиннесса», Rock Around the Clock является самым продаваемым синглом в истории поп-музыки после White Christmas Бинга Кросби.

20 мая 2002 года Восточный Тимор, занимающий часть территории островов неподалеку от Индонезии, получил международное признание независимости. В сентябре 1999 года после референдума по вопросу самоопределения правительство Индонезии утратило контроль над его территорией. Так Восточный Тимор стал первым новым суверенным государством в XXI веке. Португальское название государства — Тимор-Лешт.