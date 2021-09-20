Верховный суд России запретил разводить сельскохозяйственных животных на садовых участках

Фото: Максим Платонов

Верховный суд России запретил разводить сельскохозяйственных животных, в том числе кур, на садовых участках. В случае нарушения гражданам грозит от 10 до 20 тыс. рублей административного штрафа.

Запрет связан с назначением земельного участка: садовые предназначены для отдыха граждан и (или) выращивания ими сельскохозяйственных культур для собственных нужд. Разведением животных граждане имеют право заниматься на землях, относящихся к личному подсобному хозяйству.

Решение Верховный суд принял по делу жительницы Волгограда, у которой на земельном участке Госинспекция по использованию и охране земель обнаружила курятник. В итоге ее оштрафовали на 10 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Фото: Максим Платонов (архив)

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова разъяснила, что на садовом участке допускается разводить пчел. Ульи можно поставить, соблюдая права соседей и «Ветеринарных правил содержания медоносных пчел».

Напомним, ветеринары призвали татарстанских фермеров «срочно забивать» птиц, достигших товарного вида. Цель — не допустить проникновения и распространения в республике высокопатогенного гриппа птиц. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина