Правительство России поручило подготовить меры поддержки фермерства, мобильной и нестационарной торговли
В России подготовят меры поддержки фермерства, мобильной и нестационарной торговли. Поручение разработать их дал первый вице-премьер страны Андрей Белоусов.
Подготовкой мер поддержки фермеров и мобильной и нестационарной торговли займутся Министерство промышленности и торговли России и Министерство финансов, пишет ТАСС.
Отметим, что татарстанских фермеров призвали переходить на российские семена и оборудование. Из-за санкций, введенных западными странами, в республике подорожали минеральные удобрения, семена и техника. Для тракторов, сеялок и комбайнов закупались иностранные детали, которые сейчас недоступны.
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