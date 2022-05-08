Цитаты недели: Путин — о «Википедии», Папа Римский — о лае НАТО, Небензя — о прокси-войне

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Темой номер один в России и мире по-прежнему остается специальная военная операция на Украине. Мировые лидеры, духовные деятели обсуждают ее последствия и перспективы, в том числе призывают к заключению мирного договора, который, как считается, Украине и ее лидеру якобы не нужен. Об этом и других событиях уходящей недели — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

О востребованности объективной информации

Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная — это очень востребованно, потому что одной «Википедией» невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации. Когда появляются талантливые люди, которые профессионалы, мнению которых можно доверять, — это, конечно, дорогого стоит. Это как энциклопедия, только вживую.

Президент России Владимир Путин точно намекнул на недостаточность и недостатки «Википедии» — достоверных, полных и объективных сведений там маловато для формирования багажа знаний. И у нее в стране уже есть достойный конкурент — российское общество «Знание». По крайней мере, так уверяет ее гендиректор Максим Древалев. «Знание» он назвал альтернативой «Википедии», «только с достоверными данными и с очень авторитетными людьми».

О конце для Зеленского

Не нужен Зеленскому никакой мирный договор. Для него мир — это конец. Либо быстрый — от нацистов, которые повесят его «на гiлляку» за сговор с москалями. Либо более медленный — от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну. Это подтверждают и разные шавки вокруг него, которые тявкают, что мирного договора не будет.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что президент Украины Владимир Зеленский не желает подписывать никаких соглашений с Москвой, так как для него это обернется не самым лучшим образом. По его мнению, тот и дальше продолжит «клянчить деньги и оружие у Запада», «имитировать заботу об украинцах», «плодить преступные фейки о российской военной операции», а также «выступать небритым на камеру и нести ахинею с горящими от стимуляторов глазами». Припомнил Медведев Зеленскому и несостоявшиеся покушения на журналистов из России. Он убежден, что президент Украины не остановится и предпримет подобные попытки еще раз, направив наемных убийц.

О лае НАТО у российских дверей

[Вероятно], лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал.

Папа Римский Франциск обеспокоен происходящим на Украине настолько, что готов лично, несмотря на проблемы с коленом, отправиться в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы поспособствовать урегулированию ситуации. Понтифик допускает, что начало спецоперации могло быть вызвано в том числе и действиями Североатлантического альянса у российских границ.



О битве добра со злом

Это битва добра со злом. Наши солдаты и офицеры предупредили огромную трагедию. НАТО готовила Украину к нападению на нашу страну. Как иначе объяснить, что все решения по поставкам вооружения на Украину были приняты парламентом США в январе. Еще до начала специальной военной операции. Украинцы для Вашингтона — расходный материал. Национализм стал государственной идеологией Киева.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что если бы Россия не начала специальную военную операцию, то ее территория спустя какое-то время превратилась бы в поле боя. По его словам, так Вооруженным силам РФ удалось предотвратить нападение на Родину. К слову, он не первый, кто об этом говорит. В конце апреля президент страны Владимир Путин, который и объявил 24 февраля о начале спецоперации, сообщил, что российские солдаты и офицеры «упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории».



О последствиях применения ядерного оружия

Абсолютно считаю применение ядерного оружия недопустимым. Это еще и потому, что это рядом с нами. Мы совсем здесь, мы не за океаном, как Соединенные Штаты Америки. И поэтому еще недопустимо. Но недопустимо и потому, что это вообще может наш земной шарик с орбиты сорвать, и мы улетим неизвестно куда.

В свете спецоперации на Украине многие стали опасаться ядерной войны — разговоры о ее возможности практически не прекращаются. Задали вопрос о ней и президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который сразу заявил о недопустимости такого развития событий. По его мнению, применение ядерного оружия чревато, можно сказать, концом для Земли. Белорусский лидер также добавил, что не знает, планирует ли Россия пойти на такой шаг.

О маховике репрессий против России

Сегодня это не война на Украине, как вы говорите. Это прокси-война коллективного Запада с Россией. Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России. И если и говорить о мировой войне, то она, несомненно, ведется сегодня в экономической области. <....> Вы просто элементарно грабите в лучших традициях Дикого Запада.

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя по-прежнему старается донести до мировой общественности настоящую картину происходящего на Украине. На заседании Совета Безопасности ООН он заявил, что киевские власти преподносят Западу информацию, которую тот сам хочет услышать. Россия же слушает их без перевода и знает, что украинская сторона лукавит и обманывает, указал Небензя. Он, как и многие российские политики, указал, что Запад использует Украину для своих антироссийских целей как «арену противостояния». «У Украины иллюзий также быть не должно. Запад Украине не поможет», — предупредил Небензя.



Об исторической правде

Никакие наказания, никакие санкции не смогут надломить волю нашего народа, волю российского руководства, которые нацелены на то, чтобы отстаивать историческую правду, законные интересы Российской Федерации и не допустить того, чтобы прямо на наших границах, как это делалось долгие годы, создавались прямые угрозы нашей безопасности, культуре, истории. И все это сейчас на карте.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам по случаю празднования Дня Победы, отметил, что никакие санкции не смогут надломить волю российского народа и руководства, которое нацелено на то, чтобы отстаивать историческую правду. По его словам, сейчас на карте «будущее мира и то, каким этот мир будет» — однополярным, под полным контролем США, или справедливым и демократичным.



О России, которая пришла в Херсон навсегда

Хотел еще раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми, которые здесь проживают.

Во время своей поездки на Украину секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия пришла в Херсон и одноименную область страны «навсегда», однако правовой статус должны определить жители. Он сообщил, что 9 мая местные ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты в размере 10 000 рублей, как и другие ветераны на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

