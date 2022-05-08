Цитаты недели: Путин — о «Википедии», Папа Римский — о лае НАТО, Небензя — о прокси-войне
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Темой номер один в России и мире по-прежнему остается специальная военная операция на Украине. Мировые лидеры, духовные деятели обсуждают ее последствия и перспективы, в том числе призывают к заключению мирного договора, который, как считается, Украине и ее лидеру якобы не нужен. Об этом и других событиях уходящей недели — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».
О востребованности объективной информации
Президент России Владимир Путин точно намекнул на недостаточность и недостатки «Википедии» — достоверных, полных и объективных сведений там маловато для формирования багажа знаний. И у нее в стране уже есть достойный конкурент — российское общество «Знание». По крайней мере, так уверяет ее гендиректор Максим Древалев. «Знание» он назвал альтернативой «Википедии», «только с достоверными данными и с очень авторитетными людьми».
О конце для Зеленского
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что президент Украины Владимир Зеленский не желает подписывать никаких соглашений с Москвой, так как для него это обернется не самым лучшим образом. По его мнению, тот и дальше продолжит «клянчить деньги и оружие у Запада», «имитировать заботу об украинцах», «плодить преступные фейки о российской военной операции», а также «выступать небритым на камеру и нести ахинею с горящими от стимуляторов глазами». Припомнил Медведев Зеленскому и несостоявшиеся покушения на журналистов из России. Он убежден, что президент Украины не остановится и предпримет подобные попытки еще раз, направив наемных убийц.
О лае НАТО у российских дверей
Папа Римский Франциск обеспокоен происходящим на Украине настолько, что готов лично, несмотря на проблемы с коленом, отправиться в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы поспособствовать урегулированию ситуации. Понтифик допускает, что начало спецоперации могло быть вызвано в том числе и действиями Североатлантического альянса у российских границ.
О битве добра со злом
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что если бы Россия не начала специальную военную операцию, то ее территория спустя какое-то время превратилась бы в поле боя. По его словам, так Вооруженным силам РФ удалось предотвратить нападение на Родину. К слову, он не первый, кто об этом говорит. В конце апреля президент страны Владимир Путин, который и объявил 24 февраля о начале спецоперации, сообщил, что российские солдаты и офицеры «упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории».
О последствиях применения ядерного оружия
В свете спецоперации на Украине многие стали опасаться ядерной войны — разговоры о ее возможности практически не прекращаются. Задали вопрос о ней и президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который сразу заявил о недопустимости такого развития событий. По его мнению, применение ядерного оружия чревато, можно сказать, концом для Земли. Белорусский лидер также добавил, что не знает, планирует ли Россия пойти на такой шаг.
О маховике репрессий против России
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя по-прежнему старается донести до мировой общественности настоящую картину происходящего на Украине. На заседании Совета Безопасности ООН он заявил, что киевские власти преподносят Западу информацию, которую тот сам хочет услышать. Россия же слушает их без перевода и знает, что украинская сторона лукавит и обманывает, указал Небензя. Он, как и многие российские политики, указал, что Запад использует Украину для своих антироссийских целей как «арену противостояния». «У Украины иллюзий также быть не должно. Запад Украине не поможет», — предупредил Небензя.
Об исторической правде
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам по случаю празднования Дня Победы, отметил, что никакие санкции не смогут надломить волю российского народа и руководства, которое нацелено на то, чтобы отстаивать историческую правду. По его словам, сейчас на карте «будущее мира и то, каким этот мир будет» — однополярным, под полным контролем США, или справедливым и демократичным.
О России, которая пришла в Херсон навсегда
Во время своей поездки на Украину секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия пришла в Херсон и одноименную область страны «навсегда», однако правовой статус должны определить жители. Он сообщил, что 9 мая местные ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты в размере 10 000 рублей, как и другие ветераны на территориях Донецкой и Луганской народных республик.
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