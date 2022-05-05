Путин заявил, что объективная информация очень востребована

Объективная, важная и глубокая информация очень востребована. Одной «Википедией» невозможно пользоваться, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем.

— Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, — это очень востребовано, потому что одной «Википедией» невозможно пользоваться, — приводит «РИА Новости» слова Путина.

После начала спецоперации России на Украине Роскомнадзор требовал от «Википедии» удалить недостоверную информацию о ней. Требование ведомства администрация интернет-ресурса до сих пор не выполнила. В Роскомнадзоре заявляли, что интернет-портал будет привлечен к административной ответственности за неудаление противоправной информации.

В начале апреля ведомство вновь направляло администрации ресурса новое требование ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации. «Википедия» стала новой линией постоянных информационных атак на россиян», — заявили в Роскомнадзоре.

Татьяна Леухина