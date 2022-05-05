Лукашенко — о ядерном оружии: «Наш земной шар с орбиты может сорвать, и мы улетим неизвестно куда»

Применение ядерного оружия недопустимо. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Associated Press.

— Недопустимо вообще… Наш земной шар с орбиты может сорвать, и мы улетим неизвестно куда, — приводит слова белорусского лидера его пресс-служба.

Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Россия применить ядерное оружие, Лукашенко предложил переадресовать его руководству РФ.

В конце апреля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны, нельзя недооценивать эту опасность. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что Киев может использовать оружие массового уничтожения на поле боя.

В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что спецоперация России на Украине направлена на отказ Киева от вступления в НАТО, которое могло бы спровоцировать войну между ядерными державами.



Татьяна Леухина