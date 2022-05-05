«Есть люди, которые не вписываются в регламент. А что будет с шарманщиком на Баумана?»

В Казани в мае запустят цифровую платформу для уличных музыкантов и художников

В мае в Казани планируют запустить цифровую платформу для уличных музыкантов, художников и артистов, регламентирующую их деятельность. Разработка ее началась в прошлом году в июле, а обсуждения состоялись еще в январе. С ее помощью можно будет подать заявление на проведение выступления на Баумана и других локациях, пользующихся популярностью среди горожан и гостей столицы. В беседе с «Реальным временем» представители уличной культуры выступили против нововведения: они считают, что регламент может убить творчество.

Цифровую платформу запустят в середине мая

В августе 2021 года исполком Казани принял постановление, утверждающее порядок координации деятельности уличных музыкантов, художников, артистов на открытых площадках в столице Татарстана. Как уточнили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии Казани, правила, установленные в документе, вступают в силу после внедрения цифровой платформы.

— На сегодняшний день цифровая платформа находится на внутреннем тестировании. В ближайшее время запланировано тестирование с музыкантами и художниками. Введение платформы планируется во второй половине мая. Периодически будут проводиться рейды, направленные на выявление несоблюдения правил указанного постановления, — заявили в исполкоме города. — Правила и перечень площадок для уличных артистов установлены в постановлении. В ближайшее время из него будут исключены фотоуслуги.

По данным мэрии, работа цифровой платформы вызывает интерес у представителей творческой сферы — ежедневно поступают звонки от музыкантов и художников, которые хотят принять участие в тестировании. В адрес Управления культуры Казани поступали предложения от музыкантов, артистов и представителей общественности. Согласно данным предложениям был сформирован перечень площадок для выступлений.

Отвечая на вопрос о деятельности назойливых аниматоров на Баумана, в мэрии подчеркнули, что деятельность «ослов» и «зебр» не является творческой и расценивается как предпринимательская, она должна быть оформлена соответствующе.

В мэрии подчеркнули, что деятельность «ослов» и «зебр» не является творческой и расценивается как предпринимательская. Фото: tatar-inform.ru

Регламент убивает творчество как таковое

Один из самых известный уличных музыкантов Казани Константин Игнатов, регулярно выступающий на Баумана, в беседе с «Реальным временем» выступил категорически против нововведений.

— Это приложение не нужно уличной культуре вообще. Этот регламент убивает творчество как таковое. Создаются жесткие временные рамки. Вместо того, чтобы отдаваться творчеству, музыканты вынуждены думать о времени, о том, чтобы вовремя собраться и уйти. То есть творчества тут уже как такового не будет, — считает Игнатов.

По словам собеседника «Реального времени», внедрение регламента не способно разрешить большинство из заявленных проблем. В частности, какофонию, возникающую в процессе выступления разных музыкантов вблизи друг от друга.

— Какофония, которую так не хотели люди, которые все это придумали, никуда не денется. Потому что те же самые музыканты будут играть на тех же точках, которые отображены в приложении, просто будут делать это, меняясь местами. При этом улицу Баумана будет сопровождать то же количество звуков. И приложение никак не повлияет на это. Как известно, от перестановки слагаемых сумма не меняется, — говорит он.

Для творческих людей какие-либо регламенты не нужны, особенно если они музыканты, самовыражаются в рамках действующего законодательства, подчеркивает Игнатов:

— Уличное творчество всегда было свободным, но, конечно, в рамках законодательства РФ. Не нарушая законодательства музыкант может самовыражаться как хочет, соблюдая моральные рамки. А регламент — это абсолютно не нужная для уличной культуры мера.

Для творческих людей какие-либо регламенты не нужны, особенно если они музыканты, самовыражаются в рамках действующего законодательства, подчеркивает Игнатов. Фото: vk.com/ignatovpesni

«Лицо города рискует стать одноглазым»

Жительница Казани, преподаватель художественного творчества Ирина Суходольская раньше довольно часто стояла на Баумана с местными художниками. Несколько лет назад у нее даже была задумка организовать на главной пешеходной улице Казани выставку работ своих учеников. Но сейчас, с введением нового регламента, затрагивающего работу и уличных художников, от этой задумки она решила отказаться. И регистрироваться на новой цифровой платформе она не готова.

— Я против введения этого регламента. Надо как-то по-другому это сделать. Есть люди, которые не вписываются в регламент. Это все живые люди, по большей части очень интересные, — считает она. — Улица Баумана — это часть лица нашего города. И оно рискует стать одноглазым. Обезличивание города так и происходит.

Вместе с тем улица Баумана — общественное место, и какие-то правила должны быть, продолжает Суходольская. По ее мнению, нужно регламентировать определенные вещи, которые затрагивают тему безопасности, например, как фаер-шоу.

Художница убеждена, что среди представителей уличного сообщества есть и те, кто явно не вписывается ни в какой регламент. Это касается, в частности, пожилого шарманщика.

— Как можно регламентировать шарманщика? Я этого просто не представляю себе. Где этот дедушка должен регистрироваться? У него, наверное, и Госуслуг-то нет. А он же — изюминка Баумана, — отмечает собеседница. — Для кого-то новые правила могут стать настоящим ударом.

На Баумана есть и такие, в частности, уличные художники, которые зачастую имеют неприглядный социальный вид. Однако это может оказаться и экс-директор художественной школы, вышедший на пенсию, который довольно долго работал на Баумана.

Собеседница предлагает подумать о варианте, при котором в Казань приедет какой-то музыкант и спонтанно захочет выступить на главной пешеходной улицы. Теперь такая история из жизни города будет исключена. По мнению Суходольской, для кого-то Казань — это именно пласт уличной культуры. Многие люди идут на Баумана глотнуть живой музыки, продолжает собеседница. И лишить горожан такой радости — культурное преступление, резюмирует она.

Введение нового регламента затрагивает работу и уличных художников. Фото: phototravelguide.ru

«Культурное удобрение общества»

В прошлом уличный музыкант, а ныне лидер коллектива Lazy Days Band Наиль Мингазов в беседе с корреспондентом «Реального времени» выразил мнение, что в регламентации нуждается не выбор места и времени выступления уличных музыкантов, а разнообразие представленных жанров. На Баумана Мингазов активно выступал около семи лет назад. Сейчас, завоевав свою аудиторию, его коллектив дает концерты преимущественно в помещениях. А выступления на улицах, в частности на Баумана, как правило, носят характер разовых акций. Тем более для полноценного выступления необходимо привезти все необходимое оборудование, а это технически непросто реализовать.

— Я бы лучше сделал так, чтобы на одной и той же площадке и примерно в одинаковое время не выступали с одними и теми же песнями. Все поют одно и то же, и ничего интересного по сути не происходит. Раньше на той же Баумана была представлена более мультижанровая история. Скорее именно к этому нужно как-то подталкивать музыкантов. Поэтому я там и перестал выступать. Контингент испортился, и люди только «Батарейку» и Цоя хотят кричать. Музыканты начали исполнять только то, что давно заезжено и у всех на слуху, — сетует собеседник.

По словам Мингазова, ему бы хотелось больше слышать на Баумана инструменталистов — хороших скрипачей, саксофонистов, барабанщиков. Кто-то должен курировать и эту часть, убежден он.

— А сейчас происходит так, что пять музыкантов, выступающих в одном жанре, забивают для себя место. И условно говоря все 10 часов подряд звучит один Цой — это же тоже скучно будет. Так что я бы предложил от себя идею большей мультижанровости, — говорит он. — На самом деле, люди очень любят рок-н-ролл, подвижную музыку. Если люди слышат, что музыкант выступает качественно, — и начинается культурное удобрение общества. Даже если человек до этого никогда такого не слышал, он чувствует, что ребята делают круто, и возникает культурный код.

Мингазов признается, что уже не воспринимает себя как уличного музыканта и не рассматривает выступление на Баумана как источник дохода. Однако ему любопытно увидеть, на каком уровне будет сделана цифровая платформа.

По словам Мингазова, ему бы хотелось больше слышать на Баумана инструменталистов — хороших скрипачей, саксофонистов, барабанщиков. Фото: vk.com/veeeu

«Создать неповторимый культурный код Казани»

В начале прошлого года вопрос легализации уличных выступлений обсуждали на круглом столе в ДК «Сайдаш» под председательством начальника Управления культуры Азата Абзалова. Тогда он отмечал, что в других странах и городах уличные артисты зачастую позволяют приблизиться к традициям того или иного населенного пункта — к примеру, мимы и живые статуи стали узнаваемой достопримечательностью главной улицы Барселоны. По этому же принципу Казань могла бы отличаться своими особенностями.

— Мы должны понимать, что каждый имеет право на самовыражение, творчество, и мы хотели бы, чтобы наши таланты украшали улицы Казани, создавая неповторимый культурный код города, — отмечал он.

Основным местом притяжения жителей и гостей Казани остается центр, в частности пешеходная улица Баумана. Привлекает она и большое количество уличных артистов. И если некоторые из них радуют прохожих и жителей близлежащих домов своими выступлениями, то есть и такие, на которых горожане жалуются, поэтому назрела необходимость урегулировать эту сферу культурного многообразия, предупреждал спикер.

— Наша главная задача — сделать так, чтобы город был комфортным для горожан и гостей. Уличные музыканты создают звучание города, но они должны учитывать мнение жителей. Понятно, что всем угодить мы не сможем, но будем ориентироваться на мнения горожан. Важно, что мы никого не ограничиваем, а вместе с жителями города хотим договориться о том, как будем дальше работать, — подчеркивал Абзалов. В июле он сообщил, что приложение скоро начнут разрабатывать.

«Важно, что мы никого не ограничиваем, а вместе с жителями города хотим договориться о том, как будем дальше работать», — подчеркивал Абзалов. Фото: Ринат Назметдинов

Основные правила: 35 площадок, громкость — до 60 децибел

В сентябре 2021 года в казанском музее имени Константина Васильева уличным артистам представили цифровую платформу, с помощью которой они смогут подавать заявления на проведение выступления. Тогда сообщалось, что в рабочую группу по тестированию сервиса вошли 10 артистов, выступающих на Баумана.

Цифровая платформа разрабатывалась Управлением информационных технологий и связи совместно с Управлением культуры. Здесь в режиме онлайн можно будет выбрать место и время выступлений. После выхода цифровой платформы уличный артист или музыкант сможет выступить на одной площадке один раз в день, а в течение дня — на нескольких площадках в разное время. По просьбе уличных артистов время одного выступления было увеличено с двух часов до трех. В указанный временной промежуток включены все действия, связанные с подготовкой, проведением уличного выступления и освобождением открытой площадки. Выступать можно в период с 10:00 до 22:00. Возможность выбора места, даты и времени уличного выступления будет открываться за неделю вперед.

Музыканты, художники, артисты, аниматоры для согласования выступлений должны будут зайти на цифровую платформу, авторизовавшись через сайт «Госуслуги», и подать заявление, выбрав вид деятельности, площадку, дату и время. Подтверждением права на выступление будет ответное письмо, которое можно будет показать с телефона или распечатать. Если участник нарушит правила, на 14 дней ему закроют доступ к бронированию площадок.

С учетом пожеланий самих артистов в городе будет 35 площадок для выступлений — как в центре города, так и в парках и скверах. Все площадки разделены по виду деятельности, уровню допустимого шума, количеству участников уличных выступлений. Так, на определенных площадках музыкантам можно будет выступать с уровнем шума до 60 децибелов, без звукоусиливающего оборудования. Заявлялось, что перечень площадок будет дополняться.

В документе прописано, что участникам уличных выступлений запрещается заниматься попрошайничеством или взимать обязательные платежи (побуждать к оплате) за результаты своей деятельности. Аниматоры в костюмах ростовых кукол должны быть официально зарегистрированы и осуществлять предпринимательскую деятельность законно, по утвержденному прейскуранту. Действия участников уличных выступлений не должны нарушать общественный порядок, содержать политические и/или религиозные призывы или агитацию, ненормативную лексику и призывы к экстремизму, насилию, пропаганде войны, употреблению наркотиков, алкоголя, осуществлению иной противоправной и аморальной деятельности.