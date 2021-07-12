«Мы создаем правила общежития творческой жизни»: в Казани вводят регламент работы уличных артистов

Фото: Радиф Кашапов

На днях казанский уличный музыкант Константин Игнатов выступил в адрес мэрии с критикой регламента работы музыкантов на Баумана — он рассказал, что с принятием этих правил ему станет сложно давать полноценные концерты на любимом месте: одну локацию можно будет занимать только два часа. Полчаса из них уходят на настройку оборудования и сборы, отметил музыкант, а для выступлений нужно будет регистрироваться в некоем приложении. Сегодня начальник Управления культуры исполкома вышел на Баумана и попытался объяснить, почему регулировать работу уличных музыкантов необходимо.

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Два дня назад музыкант Константин Игнатов, один из символов нынешней улицы Баумана (он играет на углу Астрономической около шести лет) разразился постом в «Инстаграме» (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.):

«На днях прошло заседание в исполкоме культуры г. Казань, из которого стало очевидно, что, все-таки, в ближайшее время хотят ввести регламент для уличных артистов.



Если вкратце — я не смогу, например, давать полноценные концерты на любимом месте, к которому и вы, думаю, тоже успели привыкнуть. Не смогу, потому как одно место можно будет занимать только на 2 часа (из которых полчаса — это только настроить оборудование и собраться)».

Прошли выходные, мы связались с главой Управления культуры Казани Азатом Абзаловым, он начал рассказывать, что работа ведется, потом попросил перезвонить. А через три часа уже провел пресс-конференцию — прямо на Баумана.

То, как должны вести себя на улице музыканты, художники и — особенно — аниматоры, обсуждали в ДК «Сайдаш» в январе 2021 года. В частности, тогда блогер Лейла Лерон обратилась с письмом к Ильсуру Метшину по поводу ростовых кукол, которые ходят по главной пешеходной улице города. Лерон, кстати, написала Игнатову письмо — поэтому сегодня на Баумана пришел и он.

То, как должны вести себя на улице музыканты, художники и — особенно — аниматоры, обсуждали в ДК «Сайдаш» в январе 2021 года. Фото: Ринат Назметдинов

Тогда в «Сайдаше» говорилось, что «деятельность артистов в общественных местах в правовом поле никак не регламентируется. Официального запрета на такие выступления нет, как и официальных правил». Жалоб на совещании было озвучено немало — и от постояльцев отелей, и жильцов немногочисленных домов, которые рассказывали, что у них каждый день под окном праздник.

И тогда чиновники предложили — необходимо отбирать музыкантов, которые достойны выступать, и выделять им места в определенных точках города. Как? Через приложение. Регистрируешься, доказываешь, что ты хороший музыкант, и выбираешь слот на два часа, приходишь, играешь. Достаточно просто, учитывая, что за рубежом условия другие. К примеру, в Барселоне нужно вступить в Ассоциацию уличных музыкантов (Asociación de Músicos de Calle), потом записаться для выступления на одной из 24 точек. Играть можно на каждой не более двух часов в день, не чаще двух раз в неделю. Перкуссия запрещена, мощность усилителей — до 20 Вт. Коллектив — до трех участников, репертуар — разнообразный. В некоторых местах и усилители запрещены, в других можно играть только с 18 до 20 часов по субботам и с 12 до 14 часов по воскресеньям.

Правила общежития



Абзалов рассказывал это, стоя недалеко от колокольни Богоявленского собора. Из соседнего магазина доносилась современная танцевальная электроника — и чиновник пообещал, что скоро звуковая реклама на улицах города исчезнет.

— Мы создаем правила общежития творческой жизни, — объяснил начальник управления. — У всех должны быть равные возможности. В этом случае приходится говорить, что городские площадки должны предоставлять условия для всех. Мы не рассматриваем это как предпринимательскую деятельность, это в первую очередь самовыражение.

Решено, что в городе появятся 36 точек, где могут работать музыканты, художники, аниматоры — с условиями, на которые согласны владельцы соседних зданий. Фото: instagram.com/kostyaignatov_live

Также Абзалов пообещал, что власти не будут вмешиваться в репертуар, если, конечно, он не будет содержать призывов к экстремизму. В результате решено, что в городе появятся 36 точек, где могут работать музыканты, художники, аниматоры — с условиями, на которые согласны владельцы соседних зданий. К примеру, у отеля «Ногай» хотят предложить играть громкую музыку до восьми вечера. Список может расширяться. Среди других точек на Баумана — у КРЦ «Родина» (для театра), у часов, у «Макдоналдса», у метро «Кремлевская»… Среди новых — Петербургская: памятник Гумилеву и ротонда. А также, к примеру, Советская площадь, сквер «Тебриз» и даже парк Петрова.

Также Абзалов сообщил, что аниматоры не против выпустить на улицу не только ослов и зебр, но и Кота Казанского.

Когда все это начнется? Проект постановления уже есть, планируется, что оно вступит в силу через пару недель. Приложение пока разрабатывается.



Нам хорошо и без правил

Игнатова Абзалов позвал в кадр, и музыкант молчал большую часть времени. В комментариях к его посту, кстати, слушатели спорили, помогут ли какие-то регламенты избавиться от маргинальных личностей или же музыканты могут договориться сами: кто, где и когда? Игнатова в этом плане ставят в пример — он играет максимально интеллигентный материал (в основном русский рок), не позволяет себе материться — его даже ценят продавцы в соседних магазинах. Казалось бы, чего тут регулировать?

Сам он говорит, что всегда готов помочь начинающим, а на его постоянном месте играют и другие. С другой стороны, Игнатова можно понять — он «заработал» эту локацию многолетним трудом, а теперь, как кажется на первый взгляд, должен опять вернуться на позицию пешки. Как и духовая группа Just Brass и «Семейка».

Игнатова можно понять — он «заработал» эту локацию многолетним трудом. Фото: instagram.com/kostyaignatov_live

— Я занимаюсь творчеством и собираю много людей, — сказал музыкант. — Я не смогу погрузиться полностью в процесс исполнения, потому что должен буду следить за временем.



— А если я буду на вашем месте, мне тоже захочется подольше поиграть, — заметил Абзалов (и тут вспомнилось, что глава управления — выпускник консерватории, он дирижер). — Как мы будем договариваться? Эти правила будут помогать.

Игнатов ответил, что и без правил музыканты на Баумана договаривались друг с другом, а теперь может случиться, что какой-нибудь гитарист из соседнего города займет его место без всякой регистрации и половина времени уйдет на споры.

А потому журналисты предложили ввести в приложении систему рейтингования, чтобы можно было с телефона проголосовать за любимого артиста, и тогда он бы имел больше преференций при выборе хорошего места и времени. Правда, Константин Игнатов тут же сообщил, что не хотел бы «светить» свои данные.

Вряд ли можно сказать, что уличные музыканты, участники саморегулируемой системы, рады тому, что в их дела вмешивается государство — и уже не в виде людей в форме. Польза от нововведений появится, если на улицах Казани реально приумножится количество интересных артистов, если правила и приложение помогут преодолеть страх перед уличной сценой. В любом случае правила начнут действовать в конце лета, а потом у властей и артистов будет долгая зима, чтобы отрегулировать систему. Или понять, что в России она не работает.

Польза от нововведений появится, если на улицах Казани реально приумножится количество интересных артистов. Фото: kazanfirst.ru

Новые правила ожидают осенью и Петербург — там даже появился профсоюз работников уличной культуры, которые заявили: любые согласования выступлений с властью недопустимы. В результате появилась идея интернет-портала, через который можно будет направить уведомление о концерте — похожая система уже работает в Москве.