«Мы звали Джона Леннона — он не пришел»: в Казани координируют работу уличных артистов

Исполком взялся отрегулировать хаос развлечений на улице Баумана

Фото: Ринат Назметдинов

Деятельность уличных музыкантов, продавцов, аниматоров в Казани будут координировать. Такое решение приняли в исполкоме татарстанской столицы после многочисленных жалоб со стороны горожан и провели круглый стол по обсуждению проблемы. Во встрече, которая прошла в культурном центре «Сайдаш», принял участие и корреспондент «Реального времени».



«Звали Джона Леннона — а он не пришел»

Тему, поднятую в «Сайдаше», не назовешь прямо-таки актуальной — все-таки в зимнее время на улицу в поисках заработка выходит гораздо меньше вольных художников. С другой стороны, совсем недавно блогер Лейла Лерон обратилась с письмом к Ильсуру Метшину, посетовав на проблему ростовых кукол, которые ходят по главной пешеходной улице города, фотографируются с туристам, а потом требуют деньги. В результате гости столицы уезжают в расстроенных чувствах. Кстати, на назойливых зебр на Баумана — аниматоров в костюмах — не раз жаловались еще многие казанцы.

Как заметили организаторы, «деятельность артистов в общественных местах в правовом поле никак не регламентируется. Официального запрета на такие выступления нет, как и официальных правил». Решение было найдено почти сразу же — отбирать музыкантов, которые достойны выступать, и выделять им места в определенных точках города. Как указал начальник Управления культуры Азат Абзалов, идеальным вариантом было бы приложение, с помощью которого артист мог бы занять слот в локации. Разумеется, при этом он должен быть опрятно одет, играть негромко и не исполнять некачественный материал.

Комментаторы сосредоточились на улице Баумана, в числе спикеров оказались ее жильцы и работники. Виталий Большаков, директор гостиничного комплекса «Ногай», указал, что музыканты мешают его гостям отдыхать:

— У нас много отзывов — в «Букинге», например, на то, что они слышат. Слышат порой они очень разное. Есть приятные выступления, есть другие… Во-первых, однообразные. Во-вторых, нет голосов, в-третьих, ненормативная лексика. Не всегда люди трезвые. Если бы был отбор, как в Москве, было бы замечательно.

Большаков указал, что ни у «Ногая», ни у «Шаляпина» места сбора уличных исполнителей он видеть не хотел бы, зато в районе улицы Мусы Джалиля его организация и сама проводит мероприятия.

Жительница Баумана Альмира Валеева не только высказывала свое мнение, но и периодически перебивала других спикеров, очевидно, эмоции ее переполняли:

— Нужно определить конкретные места, репертуар и время. Использовать динамики и прочую аппаратуру — нельзя. Нам приходится по 24 часа слушать целые концерты. А музыканты разные. Есть у них такой музыкант по кличке «Джон Леннон», который не знает нот, не знает Прокофьева.

— Мы звали Джона Леннона, но он не пришел, — уточнил Азат Абзалов.

— А мне он угрожал! — ответила Валеева.

Депутат Казгордумы Ляйля Гарифуллина сказала, что знакома с некоторыми исполнителями:

— Сегодня я разговаривала с выпускником консерватории, он скрипач, играет на Баумана 1-2 раза в неделю, по 3-4 часа, не больше — это только в летнее время. Играет классическую музыку. Я говорю о профессионалах, которые хотят поделиться своим творчеством. Испокон веков были трубадуры, барды, которые хотят показать свои песни, скрипачи, играющие легкую классическую музыку.

Гарифуллина согласилась, что необходимо лишь создать правила для таких артистов.



Сначала проверят в парке Горького

У Марата Закирова, пожалуй, самый богатый общения с уличными музыкантами, ведь он глава дирекции парков и скверов:

— Я могу заявить ответственно, что вопрос выступления музыкантов у нас решен. У нас есть документальная база, отдел, который этим занимается, мы этим системно занимаемся не первый год. Если к нам обращаются, мы рады принять активных музыкантов, для того, чтобы они себя показали.

По словам Закирова, они готовы опробовать новые правила работы в парке Горького, где уже играют музыканты, а дирекция выстраивает с ними диалог, заботясь, в частности, чтобы они выступали в разное время. Секрет, говорит Закиров, в личном контакте: посмотрев в глаза, все обсудить с выступающим, тогда он и выходить в парк будет с большей ответственностью.

На круглом столе прозвучала идея о допуске музыкантов в метро, но заместитель генерального директора по безопасности и режиму МУП «Метроэлектротранс» Мухаммад Самигуллин ответил жестко: метрополитен — объект важный с точки зрения обороны. Максимум, что возможно — это разрешить какому-нибудь прекрасному скрипачу поиграть на территории до эскалатора, и то — не мешая потоку.

Если не зебра, может быть, Сююмбике?



Ближе к концу встречи участники перешли к обсуждению ростовых кукол на улицах города. Как отметила заместитель председателя комитета потребительского рынка исполкома Татьяна Рачкова-Чукина, люди, сидящие в костюмах зебр и лосей, самозанятые, но их деятельность никак не урегулирована. Прозвучала идея, что для таких персонажей нужно выделять конкретные места. Журналисты справедливо заявили, что вначале нужно разобраться, на каких основаниях аниматоры используют известные образы из мультфильмов, а как же копирайт? Участники пришли к выводу, что гораздо интереснее на легальных условиях было бы сниматься с казанскими персонажами.

Возмущали спикеров и фотографы с животными, и назойливый рекламный шум — по словам Дарьи Санниковой, директора комитета по развитию туризма, из-за этого на Баумана очень трудно вести экскурсии. При этом тут же у часов постоянно пасутся «гиды-таксисты» без сертификатов, дополнила ее экскурсовод Лилия Калимуллина.

Словом, по итогам круглого стола улица Баумана была представлена как место абсолютно неприглядное: с множеством непонятных развлечений, пьяными музыкантами, назойливыми зебрами, громкой рекламой, бедными животными…



Азат Абзалов предложил присылать все идеи по координации уличных артистов и музыкантов по адресу kzn.kult@yandex.ru. В частности, он обратился к корреспонденту «Реального времени», который в качестве музыканта не раз выступал на улице Баумана. Автор данной статьи посетовал, что в центре города редко звучит живая татарская музыка, что артисты могут не только досаждать жителям, но и привлекать посетителей, скажем, в кафе. И в целом, почему дело ограничивается улицей Баумана? Почему не перенести хотя бы часть активности на Петербургскую, у которой до сих пор нет своего лица, ни позитивного, ни негативного?

Как отметил начальник отдела по вопросам финансового и трудового законодательства Правого управления города Александр Токмаков, после круглого стола будет разработана нормативно-правовая база для музыкантов, аниматоров и артистов. Так что, возможно, скоро нас ожидают худсоветы, где уличные таланты будут оценивать с точки зрения благонравия.

