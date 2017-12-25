ООО Агрофирма АНЯК
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Компания основана в 2007 году, и является одной из крупнейших агропромышленных хозяйств Актанышского района Республики Татарстан. Общая площадь земельных угодий составляет 20 тыс. га. Животноводческая отрасль концентрируется на выращивании крупного рогатого скота. Их поголовье в агрофирме превысило 4 тысячи.
Руководитель — Фатхиев Фарис Гаязович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Актаныш
- Адрес: Актанышский район, деревня Аняково, улица Нефтяников, 56
- Телефон: (85552) 5-12-05
- Сайт: agrofirma-anyak.tiu.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017