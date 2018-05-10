Зиатдинов Раил Шагартдинович
Общая информация
Родился 23 февраля 1949 года в деревне Алькеево Буинского района Татарской АССР.
Образование:
1973 ГОД — Казанский сельскохозяйственный институт.
Трудовая деятельность:
1973 — 1978 гг.— главный агроном совхоза «Буинский».
1978 — 1985 гг.— директор совхоза «Нурлатский».
1985 — 1986 гг.— председатель совета агропромышленного объединения Зеленодольского района.
С ноября 1986 года — генеральный директор ЗАО «Татплодоовощпром».
2000 — 2004 гг.— депутат Государственного Совета РТ второго созыва.
2004 — 2009 гг.— депутат Государственного Совета РТ третьего созыва, член комитета по бюджету, налогам и финансам.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Аграрная, 2
- Телефон: (843) 237-64-34
- Email: tatplod@bk.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018