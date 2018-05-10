Список персон

Зиатдинов Раил Шагартдинович

Агробизнес

Общая информация

Родился 23 февраля 1949 года в деревне Алькеево Буинского района Татарской АССР.

Образование:

1973 ГОД — Казанский сельскохозяйственный институт.

Трудовая деятельность:

1973 — 1978 гг.— главный агроном совхоза «Буинский».

1978 — 1985 гг.— директор совхоза «Нурлатский».

1985 — 1986 гг.— председатель совета агропромышленного объединения Зеленодольского района.

С ноября 1986 года — генеральный директор ЗАО «Татплодоовощпром».

2000 — 2004 гг.— депутат Государственного Совета РТ второго созыва.

2004 — 2009 гг.— депутат Государственного Совета РТ третьего созыва, член комитета по бюджету, налогам и финансам.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Аграрная, 2
  • Телефон: (843) 237-64-34
  • Email: tatplod@bk.ru

Дата последнего обновления: 10.05.2018

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