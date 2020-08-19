Камаев Фаил Мисбахович
Общая информация
Родился 3 мая 1969 года в д. Салауз-Муханово, Муслюмовского района.
Образование
1992 год — Елабужский Государственный педагогический институт.
Трудовая деятельность
1992 — учитель истории в Сал-Муханской средней школе Муслюмовского района, с.Сал-Муханово
1992 — 1993 гг.- зам. директора по воспитательной работе в Сал-Муханской средней школе Муслюмовского района, с.Сал-Муханово
1993 — 2001 гг. — директор Сал-Муханской средней школы Муслюмовского района, с.Сал-Муханово
2001 — 2002 гг. — глава Митряевского местного самоуправления Муслюмовского района, с.Метряево
2002 — заместитель по социальным вопросам главы администрации Актанышского района, с.Актаныш2002 — 2005 гг. — начальник территориального отдела образования Актанышского района, с.Актаныш
2005 — заместитель Главы администрации Актанышского района, с.Актаныш
2006—2009 гг. — заместитель Главы Актанышского муниципального района, заместитель Председателя Совета Актанышского муниципального района, с.Актаныш
2009 — 2013 гг. — Руководитель Исполнительного комитета Актанышского муниципального района, с. Актаныш
2013 -2017 гг. — Глава Актанышского муниципального района, с. Актаныш
2017 — 2018 гг. — И.о Руководителя Исполнительного комитета Тукаевского муниципального района
С 12.01.2018 — руководитель Исполнительного комитета Тукаевского района.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423800, Республика Татарстан , г.Набережные Челны , проспект Мусы Джалиля ,дом 46
- Телефон: (8552) 70-00-33
- Email: tukay@tatar.ru
- Сайт: tukay.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 19.08.2020