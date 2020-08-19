Список персон

Камаев Фаил Мисбахович

Гос. ведомства, Администрации районов республики
Камаев Фаил Мисбахович

Общая информация

Родился 3 мая 1969 года в д. Салауз-Муханово, Муслюмовского района.

Образование

1992 год — Елабужский Государственный педагогический институт.

Трудовая деятельность

1992 — учитель истории в Сал-Муханской средней школе Муслюмовского района, с.Сал-Муханово
1992 — 1993 гг.- зам. директора по воспитательной работе в Сал-Муханской средней школе Муслюмовского района, с.Сал-Муханово
1993 — 2001 гг. — директор Сал-Муханской средней школы Муслюмовского района, с.Сал-Муханово
2001 — 2002 гг. — глава Митряевского местного самоуправления Муслюмовского района, с.Метряево
2002 — заместитель по социальным вопросам главы администрации Актанышского района, с.Актаныш2002 — 2005 гг. — начальник территориального отдела образования Актанышского района, с.Актаныш
2005 — заместитель Главы администрации Актанышского района, с.Актаныш
2006—2009 гг. — заместитель Главы Актанышского муниципального района, заместитель Председателя Совета Актанышского муниципального района, с.Актаныш
2009 — 2013 гг. — Руководитель Исполнительного комитета Актанышского муниципального района, с. Актаныш
2013 -2017 гг. — Глава Актанышского муниципального района, с. Актаныш
2017 — 2018 гг. — И.о Руководителя Исполнительного комитета Тукаевского муниципального района
С 12.01.2018 — руководитель Исполнительного комитета Тукаевского района.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423800, Республика Татарстан , г.Набережные Челны , проспект Мусы Джалиля ,дом 46
  • Телефон: (8552) 70-00-33
  • Email: tukay@tatar.ru
  • Сайт: tukay.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 19.08.2020


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