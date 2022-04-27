Губернатор Белгородской области сообщил о пожаре на складе боеприпасов

В районе села Старая Нелидовка в Белгородской области горит склад боеприпасов, сообщил губернатор Сергей Гладков.



— Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов, — приводит его слова «РИА Новости».

Он добавил, что в результате происшествия пострадавших среди мирного населения нет, как и разрушения жилых построек. Пожар ликвидировали.

Вчера сообщалось, что украинская сторона обстреляла в Белгородской области село Головчино. Пострадало несколько нежилых построек и четыре дома.

На днях в Белгородской области два человека получили ранения в результате обстрела села. Мужчину ранило в руку, женщину — в область шеи. Также есть разрушения жилых домов.

В воскресенье была информация о том, что на территорию села Отрадное в Белгородской области прилетел снаряд со стороны Украины. Снаряд попал в поле. В результате инцидента никто не пострадал. Каких-либо повреждений зданий не выявлено.

Маргарита Головатенко