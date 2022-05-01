Почему колониализм — основная причина домашнего насилия над женщинами

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Две трети женского населения в странах, ранее бывших колониями, подвергаются домашнему насилию. Колонизация в совокупности с повсеместной бедностью, расовой дискриминацией и гендерным неравенством создала условия для повышенного насилия в отношении женщин. Об этом в своей статье для международного издания The Conversation пишет профессор глобального здравоохранения Университетского колледжа Лондона (UCL) Женевьев Маннелл. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

В бывших колониях больше насилия над женщинами

Каждая третья женщина в мире хотя бы раз в жизни подвергалась насилию со стороны интимного партнера. И это поистине шокирующая цифра. Однако еще более шокирующим является тот факт, что в 23 странах мира это две трети женского населения.

В рамках исследований стран с высокой концентрацией насилия в отношении женщин мы проанализировали данные Всемирной организации здравоохранения, Всемирного банка, Организации Объединенных Наций и некоторых академических источников. Мы обнаружили, что страны, бывшие колониями, имеют в 50 раз более высокую распространенность насилия со стороны интимного партнера в отношении женщин. Патриархальное общество в сочетании с наследием колониализма взращивает риск домашнего насилия.

Постколониальные ученые твердили нам об этом на протяжении десятилетий. От повсеместной бедности до расовой дискриминации и гендерного неравенства колонизация создала системы и структуры, которые часто лежат в основе повышенного насилия в отношении женщин.

От повсеместной бедности до расовой дискриминации и гендерного неравенства колонизация создала системы, которые лежат в основе повышенного насилия в отношении женщин. Фото: news-front.info

Колониальная политика

Многие колониальные системы управления были основаны на «расизации» местного населения: сегрегации и маргинализации групп людей по расовому или этническому признаку. Например, разделение между индуистами и мусульманами в Индии до ее раздела и расовая иерархия, установленная в Южной Африке при апартеиде. Эти разногласия послужили поводом для многих современных вооруженных конфликтов в мире. Ученые говорят о колониальной «памяти», чтобы описать то, как колониальная история активно продолжает формировать мир и по сей день.

Яркий тому пример — геноцид в Руанде в 1994 году. Более 800 000 человек, в основном тутси, были убиты экстремистами хуту. Две эти группы были разделены по расовому признаку бельгийским колониальным правительством путем создания иерархических и исключительных форм гражданства. Геноцид привел к широко распространившемуся сексуальному насилию в отношении женщин тутси, буквально лишив жертв насилия человеческих прав и сделав их вещью, которой экстремисты могли пользоваться.

Выжившие после геноцида люди получили серьезные физические и психические травмы. Исследования показывают, что эта травма увеличивает вероятность того, что мужчины прибегнут к насилию в отношении своих семей и интимных партнеров. Это также уменьшило способность женщин предотвратить насилие по отношению к себе.

Геноцид привел к широко распространившемуся сексуальному насилию в отношении женщин тутси. Фото: worcestercommissionforwomen.blogspot.com

Многие колониальные системы управления также установили правила и правовые рамки, которые были особенно невыгодны для женщин. Несмотря на то что и мужчины, и женщины занимали руководящие должности в доколониальной Нигерии, британские колониальные чиновники отказывались вести переговоры с вождями-женщинами. Они также ввели систему собственности на землю, которая явно исключала права женщин.

Наследие этой политики заключается в том, что женщины в Нигерии по-прежнему гораздо реже владеют землей, чем мужчины. Недавнее исследование данных по Нигерии показало, что женщины, не владеющие землей, чаще сообщают о домашнем насилии, чем те, у кого она есть. Это связано с тем, что владение землей дает женщинам доход и власть в отношениях. Это также дает им варианты, когда им нужно где-то жить в случае разлада. Женщины, у которых есть власть и альтернативы, с меньшей вероятностью готовы мириться с насилием и с большей вероятностью уйдут от такого партнера-агрессора.

Историческая травма

Конечно, напрямую люди не испытали на себе влияние колониализма, однако они могут прочувствовать историческую травму своих сообществ. События, общие для всего сообщества или этнической группы, могут привести к травме, передаваемой из поколения в поколение.

Травма часто определяется как состояние, возникающее в результате события в прошлом, такого как, например, жестокое обращение с детьми или воздействие стихийного бедствия. Историческая травма бывает разной. Она не заканчивается, когда человек, переживший это событие, выздоравливает физически или умирает. Фактически исследования показывают, что это часто усугубляется дискриминацией и угнетением, с которыми сталкиваются последующие поколения.

Психиатр и политический философ Франц Фанон первым подготовил почву для понимания эмоциональных и психологических последствий исторической травмы, возникшей в результате колонизации. В «Черной коже и белой маске» (1967) Фанон утверждал, что представление колониального архетипического героя как белого вызывает у чернокожих в постколониальных обществах желание быть кем-то другим. Таким образом, они лишаются чувства собственного «я», свободы воли и права принимать решения.

Напрямую люди не испытали на себе влияние колониализма, однако они могут прочувствовать историческую травму своих сообществ. Фото: world.korupciya.com

Работая с общинами коренных народов в Канаде, специалист по защите прав женщин Карен Макс утверждает, что нам необходимо обратить внимание на то, как общины понимают насилие в отношении женщин как следствие не только гендерного неравенства, но и травматического опыта мужчин в сообществе.

Точно так же травматический опыт предыдущих поколений может повлиять на разрушение социальных связей и семейных привязанностей в сообществах. Канадская политика школы-интерната привела к тому, что детей коренных народов насильно изгоняли из их семей на протяжении всего 20-го века. Исследования показывают, что долгосрочное влияние этой политики на общины коренных народов включает более высокий уровень домашнего насилия, эмоциональной отстраненности и самоубийств.

История колониализма, конечно, не единственная причина насилия в отношении женщин.

Многие другие важные факторы включают в себя социальные нормы, которые ставят женщин ниже мужчин и оправдывают насилие в определенных ситуациях. Наше исследование лишь показывает, что колониализм еще больше усугубил эти самые другие факторы риска.

Женевьев Маннелл, перевела Анна Николаева