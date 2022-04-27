Стекольный завод в Казани — миф или реальность?

Отрывок из книги «Казанский посад: стены и судьбы» Алексея Клочкова

Фото: Панихида старообрядцев-федосеевцев. Рисунок XIX века

Мы продолжаем публиковать фрагменты новой книги краеведа Алексея Клочкова «Казанский посад: стены и судьбы», в которой он путешествует вдоль посадских укреплений XVIII века и рассказывает истории их обитателей. После истории о генерал-майоре Алексее Лецкове мы начали говорить о Ямской слободе, о Храме Живоначальной Троицы, а теперь переходим к таинственной территории за нынешним железнодорожным вокзалом.

Место было не просто райским, но исторически и духовно связанным с историей России

Чтобы в XVIII веке от площади Троицкого храма попасть на Московскую почтовую дорогу, нужно было прошагать метров пятьсот в западном направлении (в сторону Волги), но отнюдь не по прямой, а двумя переулками — кривыми, неустроенными и, вероятно, утопавшими в грязи. Пройти этим же маршрутом сегодня даже еще сложнее: на нашем пути возникнут препятствия, характерные для зоны отчуждения железной дороги — собственно рельсовые пути, всяческие ангары, депо, склады, металлические заборы и такая же грязь, как и три века назад. Тем не менее давайте представим себе, что мы справились и каким-то непостижимым образом перелетели с перекрестка Нариманова — Тази Гиззата прямо на рельсовые пути — лучше всего к подножию теплого перехода над железной дорогой, того, что построили перед Универсиадой. Встанем на платформе восьмого примерно пути спиной к Волге и лицом к железнодорожному вокзалу — таким образом, чтобы наш взор был обращен в промежуток между старым (красным) зданием вокзала и пригородным павильоном (тем, что с известным панно с татарской девушкой на стене).



Визуализация дорожной сети Прилуцкого поля первой половины XVIII столетия на современном спутниковом снимке

Итак, мы стоим на перекрестке двух больших дорог, пересекающихся примерно под прямым углом. Если мы потопаем прямо, то пройдя в промежутке между двумя современными вокзальными зданиями, окажемся в начале нынешнего переулка Рустема Яхина (тогда — Журавлева), а еще через сотню шагов упремся прямо в Ямские ворота. Одну ниточку мы связали — поехали дальше. Так вот, если нам вздумается прогуляться по правой дороге, то очень скоро мы вновь окажемся у развилки путей — из них правый, огибая всю Казань с запада, уйдет в сторону Нижней Волги, и по нему (если очень постараться) можно будет достичь Симбирска (и далее по списку), левый же вновь выведет нас к площади перед Троицким храмом, если, конечно, мы не заблудимся в сети переулков в районе нынешних улиц Ямской, Тази Гиззата и Нариманова. Ну вот, связали и вторую нить, с Божьей помощью. Большая (и самая наезженная) дорога, уходящая от нашего перекрестка налево, выведет нас сперва к Мокрым воротам (следующим по счету за Ямскими), а уж от них, левым берегом Волги — прямиком на Москву. Собственно, она и есть знаменитый Московский почтовый тракт, описанный многими авторами и даже воспетый в стихах, а мы стоим в самом его начале. В Москву нам пока не надо, а посему обратимся к последнему ответвлению перекрестка — тому, что за нашей спиной. Для удобства развернемся лицом к Волге (оказавшись спиной теперь уже к Ямским воротам и к нынешнему вокзалу) и пойдем вперед, прямо в заливные волжские луга. Идти нам совсем недолго, но нас ждут интересные и большие открытия.

Движемся в сторону Волги и очень скоро выходим на узкую возвышенность, с трех сторон омываемую водами Куй­бышевского водохранилища — ее сегодняшнее поколение казанцев знает как полуостров Локомотив. Место это в наши дни обжитое: тут тебе и пляж, и лодочная станция, и зимняя стоянка судов. А в описываемое время, то есть в первой половине XVIII столетия, то был просто взгорок, этакий островок овальной правильной формы, затерянный среди бескрайнего зеленого моря заливных пойменных лугов. То были поистине благословенные места — на много верст простирались цветущие или скошенные луга, перелески, озера, заросшие ивняком, стога, пахнувшие сухим и теплым сеном. Посреди этого травяного моря петляла узкой лентой протока, представлявшая собой древнее русло Казанки. Она тянулась по лугам на много километров в сторону Волги. Ее звали Ичка. То была заглохшая, глубокая, неподвижная и богатая озерной рыбой река с крутыми берегами, сплошь заросшими высокой густой травой. По свидетельствам современников, густота трав в пойме Ички была такой, что с лодки трудно было высадиться на берег — травы стояли непроходимой упругой стеной.

Святой преподобный Димитрий Прилуцкий

Именно здесь, на этом взгорке, рядом с небольшим озером изогнутой формы, останавливался в 1476 году во время своего похода на Казань Великий князь Московский Иоанн III, останавливался вместе с походной церковью, главной святыней которой был образ Святого Димитрия Прилуцкого, вологодского чудотворца. Спустя столетие с небольшим, в 1595 году, по повелению Московского царя Феодора Иоанновича и по благословению святейшего патриарха Иова на этом взгорке был учрежден мужской монастырь во имя преподобного Димитрия Прилуцкого, который в народе стали именовать Прилуцким — и имя обители как нельзя лучше подошло для этих луговых мест. Соответственно, обширное поле, тянувшееся вдоль речки Ички в сторону Волги, получило имя Прилуцкого, как Прилуцким стало и озеро, прилегавшее к монастырскому холму.

В начале XVIII века обитель пришла в упадок, а в 1764 году попала в число монастырей, подлежавших закрытию в результате объявленной Екатериной II секуляризационной реформы, направленной на изъятие церковных землевладений, упразднение мелких и приписных монастырей и определение содержания для епархий и оставшихся обителей (в ходе ее было закрыто 882 монастыря — 660 мужских и 162 женских). Тем не менее еще какое-то время Св. прп. Димитрий Прилуцкий монастырь номинально продолжал действовать и был упразднен только после пугачевского разгрома — году примерно в 1780-м.

Вид на окрестности нижней Казанки на картине художника Льва Каменева. 1875 год

Но взгорок не опустел — к этому времени на нем уже существовало небольшое поселение с довольно забавным названием «слободка Стекольный завод», географически относившееся к приходу церкви Ильи Пророка (в Мокрой слободе) и состоявшее из нескольких домовладений, числившихся за прихожанами двух казанских храмов — Ильинского и Успенского. К числу первых («ильинцев») относились мещане Дмитрий Семенович Богданов, Петр Васильевич Мельников, Иван Федорович Степанов, Андрей Михайлович Казанцев, Фома Иванович Мельников, попадья Анна Петровна Лаврентьева; к числу вторых («успен­цев») — «тайный советник и кавалер» Федор Федорович Желтухин и «дворовый человек коллежского асессора П.А. Манакина» Алексей Яковлевич Волков. При этом земельный участок Ф.Ф. Желтухина площадью 1 190 квадратных сажен был записан на его жену Анну Николаевну (в девичестве Мельгунову), а дворовый А.Я. Волков был владельцем небольшого деревянного дома (ГАРТ, фонд 1 опись 2, дело 96, л. 35).

Прилуцкое поле и слободка Стекольный завод на плане 1835 года

Итак, что мы имеем? Во-первых (и это очень важно), поселение на Прилуцком холме уже во второй половине 70-х годов XVIII столетия имело вполне себе официальное название «слобода Стекольный завод»: это подтверждается как данными Книги городовых обывателей, так и списками Ильинского и Успенского приходов. Во-вторых — подобное колоритное название не могло появиться просто так, без объективного на то осно­вания. И наконец, в-третьих: когда в 1808—1817 гг. участки в слободе Стекольный завод будут один за одним выкупаться старообрядцами, ни у одного из вышеперечисленных персонажей никакого стекольного завода в купчих отражено не будет. Хотя, с другой стороны, это ничего не опровергает и ничего не доказывает — производство вполне могло быть ликвидировано в более ранний период.