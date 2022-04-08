В Татарстане переселенцам из ДНР и ЛНР предложили больше шести тысяч рабочих мест

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане около 400 работодателей предложили 6 800 рабочих мест вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

Проведено девять ярмарок вакансий в местах временного размещения переселенцев. Им предлагают разные вакансии: педагогов, инженеров, воспитателей, специалистов промышленного производства, работников сферы строительства, сельского хозяйства, питания, бытового обслуживания и социальной сферы.

Глава Минтруда добавила, что получена информация, кем раньше работали прибывшие, ведется активная работа с работодателями на уровне муниципалитетов. Вместе с миграционной службой идет сбор необходимых документов и определение статуса переселенцев. Все это требуется для их устройства на работу.

Фото: tatarstan.ru

6 апреля в Татарстане на базе санатория «Васильевский» организовали ярмарку вакансий для оказания помощи в трудоустройстве вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР. Служба занятости развернула консультационный пункт, провела анкетирование граждан. По итогам опросов специалисты сформировали перечень вакансий.

Дарья Акимова